Kronologi Amuk Massa di Subang: Pelaku Curi Motor Dilarikan ke Klinik Nursyifa

Polres Subang menjelaskan kronologi penangkapan pelaku curanmor yang berujung pada amuk massa. Pelaku menderita luka serius dan komplotan kunci palsu berhasil ditangkap. Polisi mengimbau masyarakat tidak main hakim sendiri.

Insiden penangkapan pelaku curanmor yang berujung pada amuk massa di Subang kembali menjadi sorotan publik. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang memberikan penjelasan rinci mengenai kronologi peristiwa serta status hukum para pelaku.

Semua bermula ketika seorang pria dengan inisial DW tertangkap tangan mencuri motor Honda Scoopy di area proyek PT BYD, Cipeundeuy. Kapolres Subang, AKBP Dony Eko Wicaksono, mengungkapkan bahwa anggota kepolisian langsung bergerak cepat ke lokasi setelah menerima laporan. Namun, saat ditemukan, pelaku sudah mengalami luka serius akibat tindakan main hakim sendiri oleh massa. Pelaku tersebut harus segera di evakuasi ke Klinik Nursyifa untuk mendapatkan perawatan medis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, DW menderita patah pergelangan tangan kanan, retak di bagian belakang kepala, serta luka pada wajah dan kaki. Penyelidikan tidak berhenti di situ. Polres Subang juga berhasil mengungkap komplotan lain yang terdiri dari tiga orang, yaitu DI (45), IA (47), dan M (45), yang merupakan spesialis kunci palsu. Mereka menggunakan kunci palsu jenis letter T untuk merusak kunci kendaraan.

Dalam peristiwa terakhir, mereka berhasil mencuri satu unit Honda Beat Street milik warga Desa Wanakerta dengan kerugian mencapai Rp14 juta. Lebih lanjut, AKBP Dony memberikan pesan kuat kepada masyarakat untuk tidak mengedepankan emosi saat menangkap pelaku kejahatan. Ia mengimbau agar tidak melakukan aksi kekerasan atau main hakim sendiri, melainkan menyerahkan penanganan hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Ia juga menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah Subang tanpa toleransi bagi para pelaku kriminal.

Polres Subang berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara profesional demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan jalanan, tutup dia.

Kecelakaan kereta juga menjadi salah satu isu yang sedang diusut oleh KNKT, terutama terkait dugaan persinyalan kereta sebagai pemicu kecelakaan KRL di Bekasi.





Amuk Massa Curi Motor Polres Subang Kunci Palsu Main Hakim Sendiri

