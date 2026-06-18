Kroasia vs Inggris dramatis 2-2 dan Portugal ditahan Kongo 1-1 di Piala Dunia 2026

Ringkasan pertandingan grup Piala Dunia 2026: Kroasia vs Inggris berakhir 2-2 dengan dua gol Kane dan dua jawaban Kroasia, sementara Portugal ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo meski Ronaldo starter. Termasuk drama penalti dan rekor Ronaldo.

Kroasia berhadapan dengan Inggris dalam laga grup Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Kamis (18/6/2026) dini hari WIB. Kedua tim menunjukkan intensitas tinggi sejak menit awal.

Kroasia ancaman pertama muncul melalui sepak pojok pada menit ketiga ketika Josip Sutalo menerima umpan Ivan Perisic, namun tembakan masih terlalu tinggi. Inggris membalas di menit kesembilan melalui Ezri Konsa yang tendangannya melebar. Drama terjadi ketika Noni Madueke dilanggar di kotak terlarang Oleh Luka Modric. Wasit Clement Turpin memberikan penalti, namun Kane yang menendang untuk Bayern Munchen gagal.

Penalti diulang karena Dominik Livakovic bergerak lebih dulu. Kane mengulang di menit ke-12 dan sukses, membuat英格兰 unggul 1-0. Tekanan Inggrislanjutan Madueke dan Elliot Anderson Namun diblokir Kroasia. Di menit ke-31 tembakan Bellingham dari umpan Madueke juga diblokir.

Kroasia menyamakan di menit ke-36 lewat tendangan Martin Baturina dari luar kotak, memperoleh umpan Petar Sucic. Skor imbang tidak lama karena Kane lagi-lagi mencetak di menit ke-42 dengan menanduk sepak pojok Declan Rice. Namun, Kroasia lagi-lagi menyamakan di menit ke-45 lewat lima when Petar Musa mengonversi umpan Perisic. Hasil akhirnya 2-2.

Sementara Portugal membuka k Campaign Grup K melawan Republik Demokratik Kongo. Cristiano Ronaldo starter pada usia 41 tahun 132 hari, menciptakan rekor starter tertua di Piala Dunia 2026. Portugal lebih dulu unggul melalui Joao Neves namun Kongo menyamakan. Pertandingan berakhir 1-1.

Pelatih Portugal Roberto Martinez mengakui timnya kehilangan variasi serangan. Cerita-cerita tambahan mengingat sosok pelatih Indonesia Bertje Matulapelwa, serta penjelasan cara menonton gratis via TVRI





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Kroasia Vs Inggris Penalti Harry Kane Luka Modric Portugal Vs Kongo Cristiano Ronaldo Republik Demokratik Kongo Grup K Hasilsepakbola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bukayo Saka Siap Ambil Risiko demi Bela Inggris pada Laga Kontra KroasiaBukayo Saka mengaku mengambil risiko terkait kebugarannya jelang Inggris vs Kroasia di Piala Dunia 2026. Namun, Saka menegaskan dirinya siap bermain.

Read more »

Inggris vs Kroasia, Gelandang MU Ini Merasa Terhormat Bisa Ladeni Luka ModricKobbie Mainoo tidak sabar menjajal kemampuan Luka Modric di laga Inggris vs Kroasia.

Read more »

Portugal vs Kongo: Ronaldo jadi fokus, Kongo bawa spirit LumumbaRivalitas antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mengendur setelah Messi meraih trofi Piala Dunia, satu-satunya gelar yang lama luput dari genggamannya. ...

Read more »

Dibuka Penalti Ulangan Harry Kane, Inggris Menangi Drama 6 Gol atas KroasiaTimnas Inggris membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan berhias drama 6 gol atas Kroasia, diwarnai dua gol set-piece Harry Kane.

Read more »