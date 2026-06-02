Kroasia vs Belgia: Timnas Belgia Menang 2-0 Dalam Laga Uji Coba Internasional

Tim nasional sepak bola Belgia membuktikan keunggulan dengan kemenangan 2-0 atas Kroasia dalam laga uji coba internasional di Stadion Rijeka. Gol-gol diciptakan oleh Youri Tielemans dan Romelu Lukaku, sementara Kroasia memiliki beberapa peluang tetapi kurang efektif.

Laga uji coba internasional antara Kroasia dan Belgia diadakan di Stadion Rijeka pada 2 Juni 2026, berakhir dengan kemenangan Belgia dengan skor 2-0. Dua gol Setan Merah dicetak oleh Youri Tielemans pada menit ke-38 dan Romelu Lukaku pada injury time babak kedua.

Kedua tim memang tidak lagi berjuang untuk klasemen atau gelar apa pun, sehingga laga ini lebih bersifat pengamatan kondisi skuad menjelang Piala Dunia 2026. Kroasia tampil cukup menjanjikan, terutama di awal babak ketika mereka mendominasi penguasaan bola, namun sejumlah peluang emas gagal terkonversi, termasuk dua tembakan yang membentur mistar. Sementara itu, Belgia tampil lebih efektif dengan memanfaatkan peluang yang mereka miliki untuk mengamankan kemenangan.

Kroasia langsung mendorong sejak menit awal dengan petikan Petar Musa yang menerpa goalkeeper Thibaut Courtois beberapa kali. Pada menit ketujuh, Jeremy Doku Belgia menebas dari depan kotak penalti, tapi ditangkap Dominik Livakovic. Respons Kroasia properties di menit ke-11 ketika Luka Modric mengalir ke Musa yang menyelesaian dari sudut sempit melambung di atas mistar. Sepanjang setengah jam pertama, pertandingan berjalan seimbang dengan kesulitan kedua tim menciptakan peluang bersih.

Kebuntuan finallypecahan pada menit ke-38 kali aksi Doku di sisi kiri menghasilkan umpan yang berubah arah sebelum jatuh ke kaki Youri Tielemans. Tembakan kaki kiri Tielemans keluar sangat akurat ke sudut gawang Livakovic, membuat skor 1-0 untuk Belgia. Tiga menit kemudian, Mateo Kovacic melepas umpan ke Modric di depan kotak penalti namun sepakan luar kaki sang kapten ditepis Courtois. Skor 1-0Bertahan hingga interval.

Di babak kedua, Kroasia tampil lebih agresif dengan mendominasi penguasaan bola. Peluang terbaik mereka terjadi di menit ke-61 ketika umpan silang Petar Sucic disambut sundulan Ante Budimir yang hanya membentur mistar. Pelatih Zlatko Dalic kemudian melakukan banyak rotasi, menarik pemain utama seperti Modric, Kovacic, Gvardiol, dan Livakovic. Belgia juga merotasi.

Romelu Lukaku masuk menggantikan Charles De Ketelaere sementara Matias Fernandez-Pardo debuted. Di menit ke-75, tendangan bebas Tielemans disambut Hans Vanaken yang juga membentur mistar. Kroasia kembali mengancam di menit ke-87 lewat tembakan keras Mario Pasalic yang melenceng tipis. NamunCHE, pada injury time waktu tambahan waktu plus 6 menit, Axel Witsel merebut bola di tengah lapangan lalu Hans Vanaken mengirim umpan kepada Romelu Lukaku yang menyelesaikan denganClinical untuk menutup skor 2-0.

Gol itu menjadi gol internasional ke-90 Lukaku. Laga ini menjadi evaluasi penting bagi kedua pelatih sebelum penyertaan Piala Dunia 2026, meski hasil tidak memengaruhi klasemen atau pejuangan gelar





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