KRL Commuter Line Duri-Tangerang Terhenti Pascaledakan, Penumpang Panik

KRL Commuter Line jurusan Duri-Tangerang terhenti pascaledakan di perlintasan sebidang RT 01/RW 11 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (26/5/2026). Penumpang dibuat kaget dan histeris setelah mendengar suara ledakan berulang kali dari dalam gerbong, sebelum akhirnya kereta berhenti mendadak di perlintasan sebidang RT 01/RW 11 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Petugas penjaga palang pintu rel Klingkit, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Zainul, mengkoordinasikan KRL jurusan Duri - Tangerang yang terhenti pascaledakan di perlintasan sebidang RT 01/RW 11 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (26/5/2026).

Gangguan operasional pada KA 1978A (Duri-Tangerang) di antara Stasiun Taman Kota dan Bojong Indah, saat ini telah selesai penanganan oleh petugas. Perjalanan Commuter Line Lintas Tangerang di antara Stasiun Taman Kota-Bojong Indah sudah bisa dilayani dua jalur dan dalam proses penguraian kepadatan antrean KA di lintas. Sebelumnya, KAI Commuter menyampaikan adanya gangguan sarana pada perjalanan Commuter Line No. 1978A relasi Duri-Tangerang yang terjadi pada Selasa (26/5/2026) pukul 17.05 WIB di jalur hulu petak jalan antara Stasiun Duri dan Stasiun Rawabuaya.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan menjelaskan, saat ini petugas sedang melakukan penanganan setelah menerima laporan. Atas gangguan tersebut berdampak pada Listrik Aliran Atas (LAA) yang harus dipadamkan sehingga jalur hulu Duri-Rawabuaya belum dapat dilalui. Setelah menerima informasi, petugas terkait langsung melakukan koordinasi dan penanganan di lokasi untuk memastikan keselamatan perjalanan serta mempercepat normalisasi operasional perjalanan Commuter Line. Kemudian, pada pukul 17.56 WIB LAA sudah menyala kembali.

Commuter Line No. 1978A lalu digandeng dengan Commuter Line No. 1980A menuju jalur tiga Stasiun Rawabuaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Leza, selama proses penanganan berlangsung, perjalanan Commuter Line lintas Duri-Tangerang mengalami penyesuaian operasional. Perjalanan yang terdampak antara lain Commuter Line No. 898A, 1980A, 1982A, dan 902A untuk arah hulu, serta Commuter Line No. 1983A, 895A, dan 899A untuk arah hilir.

Para penumpang keluar dari KRL Commuter Line lintas Duri (Jakarta)-Tangerang yang tiba-tiba terhenti di perlintasan sebidang RT 01 / RW 11 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa (26/5/2026) sore. Kepanikan melanda para penumpang KRL Commuter Line jurusan Duri-Tangerang pada Selasa (26/5/2026) sore. Penumpang dibuat kaget dan histeris setelah mendengar suara ledakan berulang kali dari dalam gerbong, sebelum akhirnya kereta berhenti mendadak di perlintasan sebidang RT 01/RW 11 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Salah seorang penumpang, Tasya (25), menceritakan momen mencekam saat suara ledakan tersebut memicu gangguan pada sistem kelistrikan kereta secara beruntun. Tasya menceritakan bahwa ledakan itu langsung membuat lampu di dalam gerbong padam seketika, hingga memicu kepanikan massal di dalam kereta. Karena didera rasa takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tasya bersama sebagian penumpang lain akhirnya memilih nekat turun begitu pintu kereta terbuka. Rasa kaget yang sama juga dialami oleh Butar (45).

Ia yang saat itu sedang berada di gerbong tiga mengaku terkejut karena sumber suara ledakan terdengar sangat dekat dari tempat duduknya sekitar pukul 17.00 WIB. Pascaledakan keras tersebut, Butar langsung bergegas menyelamatkan diri dengan berpindah ke gerbong paling depan. Meski sempat panik, Butar bersama sebagian penumpang lainnya memilih untuk tetap bertahan di dalam kereta sambil menunggu penanganan dari petugas





KAI Commuter menyesalkan tindak vandalisme berupa pelemparan rangkaian Commuter Line RangkasbitungKAI Commuter menyesalkan tindak vandalisme berupa pelemparan terhadap rangkaian Commuter Line Rangkasbitung yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab pada Minggu (24/5) malam. Kejadian pertama menimpa Commuter Line Rangkasbitung Nomor 1762 sekitar pukul 19.20 WIB, menyebabkan kaca jendela dan pintu penumpang retak. Kejadian kedua terjadi pada Commuter Line Rangkasbitung Nomor 1783 sekitar pukul 19.44 WIB, mengakibatkan dua kaca pecah pada bagian pintu dan jendela. Petugas pengamanan Stasiun Tenjo dan Stasiun Kebayoran segera menuju lokasi pelemparan untuk menyisir area kejadian guna mencari informasi pelaku pelemparan sekaligus mengamankan jalur KA. Petugas tidak menemukan pelaku pelemparan ataupun orang yang mencurigakan di sekitar lokasi. Untuk menjamin keselamatan pengguna, KAI Commuter melakukan penggantian kaca yang rusak di Stasiun Parung Panjang. KAI Commuter mengharapkan peran aktif dari pemerintah setempat, pemuka masyarakat, dan orang tua untuk selalu mengedukasi warga agar bersama-sama menjaga keselamatan perjalanan kereta dengan tidak melakukan tindakan vandalisme.

