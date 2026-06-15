Kritikan terhadap FIFA dan Kontroversi Spiritual di Piala Dunia 2026

Kapten Timnas Iran Mehdi Taremi mengkritik FIFA sementara pelatih Senegal Pape Thiaw mempertahankan prioritas ibadah. Artikel ini membahas berbagai kontroversi selama Piala Dunia 2026, dari badai alam hingga isu spiritual, alongside performa tim dan perkembangan Timnas Indonesia.

Kapten Timnas Iran, Mehdi Taremi , menyampaikan kritikan terbuka kepada FIFA menyusul kontroversi yang menyertainya selama Piala Dunia 2026 . Sementara itu, pelatih Senegal, Pape Thiaw , menegaskan bahwa dirinya lebih memilih untuk tidak menjadi juara Piala Dunia 2026 daripada meninggalkan salat Jumat.

Dinamika turnamen yang dihelat di tiga negara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tidak terlepas dari berbagai polemik. tidak hanya masalah keamanan, tetapi juga kondisi alam di Amerika Serikat yang sedang diterpa badai tornado pada Sabtu, 13 Juni 2026. Badai angin ini menerjang kawasan New Jersey, yaitu markas tim-tim seperti Inggris, Argentina, dan Belanda. Otoritas setempat mengimbau para peserta waspada. Meskipun demikian, keputusan Pape Thiaw untuk melaksanakan salat Jumat di lokasi di luar markas menimbulkan diskusi.

Wartaan menanyakannya di konferensi pers, dan Thiaw merespons dengan tegas bahwa ia lebih takut kepada Tuhan yang menciptakan angin daripada angin itu sendiri. Ia menambahkan bahwa jika Senegal lolos ke final Piala Dunia 2026 dan bertepatan dengan hari Jumat, mereka tetap akan salat, bahkan jika itu berarti kalah dalam kejuaraan. Pernyataan ini menegaskan bahwa nilai-nilai spiritual diutamakan daripada prestasi sepakbola. Kontroversi lain terjadi dalam laga Belanda vs Jepang, khususnya gol Virgil van Dijk yang menjadi sorotan media Inggris.

Selain itu, lagaSwedia vs Tunisia yang berakhir 5-1 menyorot penampilan dua bomber Liga Inggris, Alexander Isak dan Viktor Gyokeres. Sementara itu, Timnas Indonesia melalui pelatih John Herdman terus menggalakkan naturalisasi pemain muda keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Beberapa berita lain seperti kelahiran Justin Hubner menjadi mualaf sebelum pernikahannya dengan Jennifer Coppen juga menyertainya. Banyak isu tambahan seperti masalah keamanan, bencana alam, dan kritikan FIFA dari berbagai pihak, termasuk dari Mehdi Taremi, membuat citra pelaksanaan Piala Dunia 2026 menjadi diragukan





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Piala Dunia 2026 Mehdi Taremi FIFA Pape Thiaw Kontroversi

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