Penampilan Cristiano Ronaldo yang kurang memuaskan saatPortugal hanya imbang 1-1 melawan RD Kongo di Piala Dunia 2026 menuai kritik tajam dari media internasional. Pelatih Roberto Martinez juga dipermasalahkan karena tak berani mengganti Ronaldo. Statistik menunjukkan Ronaldo gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran dan理的数 sentuhan rendah, serta rentetan 10 pertandingan tanpa gol di turnamen besar.

Sebagai legenda sepak bola dengan prestasi gemilang di klub maupun individu, Cristiano Ronaldo menjadi pemain pertama yang tampil di enam edisi Piala Dunia. Namun, realities menunjukkan bahwa penampilannya di turnamen besar dalam beberapa tahun terakhir dinilai belum optimal.

Ronaldo yang memimpin Portugal sebagai kapten menuai kritik tajam dari berbagai media internasional atas dampak yang dihasilkannya bagi ambisi untuk meraih gelar juara dunia. Kritik tersebut kian memuncak setelah Portugal hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada laga perdana Gruf K Piala Dunia 2026 di Stadion NRG, Houston, Texas. Portugal sempat unggul lebih dulu lewat gol João Neves pada menit keenam. Namun, keunggulan itu sirna setelah Yoann Hútissa mencetak gol penyeimbang pada injury time babak pertama.

Ronaldo, yang saat itu berusia 41 tahun, berhasil Starter dan bermain penuh selama 90 menit. Meski demikian, kontribusinya di lini serang terbilang minim. Pada babak pertama, Ronaldo sama sekali tidak mencatatkan satu pun tembakan. Di babak kedua, ia melepaskan tiga percobaan, namun semua gagal berbuah gol.

Berdasarkan data FootMob, Ronaldo hanya meraih rating 6.7 untuk penampilan tersebut. ESPN pun mengungkapkan statistik yang kurang memuaskan: Ronaldo tidak mampu menunjukkan satu pun tembakan tepat sasaran, dan 25 sentuhan yang tercatat merupakan jumlah terendah kedua dalam sejarah Piala Dunia-nya. Lebih lanjut, Ronaldo kini telah menjalani 10 pertandingan beruntun tanpa gol bersama Portugal di turnamen besar, termasuk Piala Dunia dan Piala Eropa. Gol terakhirnya di ajang Piala Dunia tercatat saat menghadapi Ghana pada 2022 di Qatar.

Kritik tidak hanya dialamatkan pada Ronaldo, tetapi juga kepada pelatih Roberto Martinez. Mantan striker Inggris, John Herdman, mengecam Martinez karena tak berani melakukan substitusi terhadap Ronaldo selama laga berlangsung. Keputusan Martinez untuk mempertahankan Ronaldo di lapisan selama 90 menit dianggap mengurangi potensi offensif Portugal. Media-media di seluruh dunia juga secara serupa mengkritik keteguhan Martinez dalam mengelola salah satu pemain bintangnya.

Laga melawan RD Kongo menjadi penampilan ke-23 Ronaldo di Piala Dunia, dan hasil yang.dateList ini menambah pertanyaan-pertanyaan tentang perannya yang menurun di panggung besar. Di luar kontroversi tersebut, Piala Dunia 2026 juga melihat beberapa kejutan lain di klasemen sementara, dengan Norwegia dan Argentina menutup hari pertama dengan kemenangan. Sementara itu, Timnas Indonesia berfokus pada upaya lolos ke Piala Dunia dan Piala Asia melalui strategi naturalisasi serta penambahan pemain seperti Luke Vickery dan Mitchell Baker.

Di kawasan lain, pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengungkapkan kecemasan karena ditemukan drone yang mengintip latihan timnya sebelum ajak kontra Meksiko. Selain itu, penemuan struktur batu kuno di Kamulan, Trenggalek, diduga berhubungan dengan sistem pengelolaan air di masa lampau yang masih perlu dianalisis lebih lanjut





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