Banyak yang mempertanyakan apakah proses seleksi tersebut mampu menghasilkan puluhan ribu manajer yang benar-benar memiliki kemampuan mengelola usaha sekaligus memahami karakter koperasi dan masyarakat desa.

Kritik terus muncul mengenai rekrutmen manajer Koperasi Merah Putih yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak yang mempertanyakan apakah proses seleksi tersebut mampu menghasilkan puluhan ribu manajer yang benar-benar memiliki kemampuan mengelola usaha sekaligus memahami karakter koperasi dan masyarakat desa.

Selain itu, kritik juga muncul karena pemerintah dinilai lebih dahulu menyiapkan sumber daya manusia sebelum menjelaskan secara rinci model bisnis Koperasi Merah Putih. Hingga kini, publik masih mempertanyakan bagaimana koperasi-koperasi tersebut akan memperoleh pasokan barang, membangun jaringan distribusi, bersaing dengan pelaku usaha yang sudah ada, dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai operasionalnya secara mandiri. Kontroversi semakin berkembang setelah beredar informasi bahwa sejumlah kandidat yang telah dinyatakan lolos seleksi memilih mengundurkan diri.

Di media sosial, muncul berbagai keluhan mengenai ketidakjelasan informasi yang diterima peserta selama proses seleksi. Perhatian publik terutama tertuju pada kabar mengenai kewajiban penempatan lintas daerah, masa kontrak kerja selama dua tahun, keharusan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan manajerial, serta adanya surat pernyataan yang salah satu poinnya menyebutkan kesediaan membayar denda Rp 100 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir.

Kekhawatiran yang muncul tidak hanya berkaitan dengan rekrutmen, tetapi juga menyangkut arah dan desain program Koperasi Merah Putih secara keseluruhan. Di DPR, sejumlah anggota Komisi VI mempertanyakan kualitas hasil seleksi yang dilakukan dalam waktu singkat. Mereka juga menyoroti kemungkinan penempatan manajer dari luar daerah yang dikhawatirkan dapat mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat sekaligus menyulitkan proses pengelolaan koperasi karena kurang memahami kondisi sosial dan ekonomi lokal. Dari kalangan ekonom, perhatian lebih banyak tertuju pada aspek kelembagaan dan keberlanjutan program.

Beberapa ekonom menilai bahwa koperasi pada dasarnya merupakan organisasi ekonomi yang tumbuh dari kebutuhan dan partisipasi anggota. Namun dalam program Koperasi Merah Putih, banyak aspek justru diatur secara terpusat oleh pemerintah, mulai dari perekrutan manajer, pelatihan, hingga dukungan pembiayaan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana koperasi tersebut benar-benar beroperasi sebagai koperasi yang mandiri.

Pelaku koperasi juga mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh bangunan, modal, atau jumlah tenaga kerja yang direkrut, tetapi juga oleh kemampuan manajerial dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang model bisnis Koperasi Merah Putih dan proses seleksi manajer. Dengan demikian, publik dapat memahami secara lebih baik tentang program tersebut dan memberikan dukungan yang lebih kuat





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Koperasi Merah Putih Rekrutmen Manajer Kritik Pemerintah Transparansi

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