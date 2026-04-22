Kritik Terhadap Presiden: Antara Pernyataan Terbuka dan Realitas di Lapangan

Anggota Dewan Pers menilai pernyataan Presiden tentang keterbukaan terhadap kritik belum sepenuhnya dirasakan oleh publik. Pemerintah membantah anti kritik dan menegaskan Presiden adalah sosok demokratis. Sementara itu, wacana impeachment dinilai sah diperdebatkan secara rasional.

Jakarta, Kompas. TV – Anggota Dewan Pers , Abdul Manan, menyampaikan pandangannya mengenai persepsi publik terhadap keterbukaan Presiden terhadap kritik. Menurutnya, meskipun Presiden secara verbal menunjukkan sikap terbuka, publik masih mempertanyakan apakah pernyataan tersebut benar-benar mencerminkan kehendak Presiden atau justru merupakan hasil dari tindakan aparat keamanan di bawahnya yang terlalu berlebihan dalam melindungi kepala negara.

Abdul Manan menekankan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara sinyal yang diberikan oleh Presiden dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat. Ia menjelaskan, pernyataan-pernyataan Presiden memang mengindikasikan keterbukaan terhadap kritik, namun implementasi di lapangan seringkali tidak sejalan dengan harapan tersebut. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan publik mengenai sejauh mana Presiden benar-benar menerima dan menghargai masukan kritis. Pertanyaan yang muncul adalah apakah keterbukaan tersebut hanya retorika semata atau benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.

Menanggapi anggapan bahwa pemerintah anti kritik, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, membantah keras tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa Presiden justru merupakan sosok yang demokratis dan progresif. Budiman Sudjatmiko berpendapat bahwa Presiden memiliki pandangan yang terbuka terhadap berbagai ide dan masukan, termasuk kritik yang konstruktif. Ia menambahkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya kritik sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan yang baik dan akuntabel.

Lebih lanjut, Budiman Sudjatmiko menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperbaiki kinerja berdasarkan masukan yang diterima. Ia juga mengimbau agar kritik yang disampaikan bersifat konstruktif dan bertujuan untuk membangun bangsa, bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menambahkan bahwa kritik seharusnya disampaikan secara cerdas dan logis, dengan argumentasi yang kuat dan berdasarkan fakta yang jelas.

Ia mengingatkan bahwa kritik yang hanya bersifat emosional dan tidak berdasar justru dapat kontraproduktif dan tidak memberikan manfaat bagi perbaikan kondisi bangsa. Kurnia Ramadhana juga menekankan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik, dengan menghindari ujaran kebencian dan fitnah. Selain itu, Ubedilah Badrun, seorang dosen dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menegaskan bahwa pembahasan mengenai impeachment atau pemakzulan bukanlah tindakan ilegal atau melanggar hukum. Ia menjelaskan bahwa impeachment merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, yang diatur dalam undang-undang.

Ubedilah Badrun berpendapat bahwa wacana mengenai impeachment sah untuk diperdebatkan secara rasional di ruang publik, asalkan dilakukan dengan cara yang santun dan berdasarkan fakta yang akurat. Ia juga mengkritik kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai kurang optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah. Ubedilah Badrun berpendapat bahwa DPR seharusnya lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan rakyat. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, Ubedilah Badrun mengingatkan bahwa impeachment bukanlah tujuan akhir, melainkan mekanisme terakhir yang harus ditempuh jika pemerintah benar-benar melakukan pelanggaran yang serius dan membahayakan negara.





