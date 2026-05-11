Kritik Terhadap Kylian Mbappe di Real Madrid: Drama Baru di Media Sosial

JawaPos.com – Kekalahan Real Madrid dari Barcelona di El Clasico kembali memunculkan drama baru di sekitar Kylian Mbappe .

Meski tidak bermain karena cedera, aksi sang bintang Prancis di media sosial justru menjadi bahan perbincangan panas di kalangan pendukung Los Blancos. Barcelona memastikan kemenangan 2-0 di Camp Nou lewat tendangan bebas indah Marcus Rashford dan gol Ferran Torres. Hasil tersebut sekaligus memastikan Blaugrana mengunci gelar La Liga untuk ketiga kalinya dalam empat musim terakhir. Los Blancos kini tertinggal 14 poin dari rival abadinya dan dipastikan gagal mempertahankan peluang juara dengan hanya tiga pertandingan tersisa.

Mbappe masih menepi karena cedera hamstring yang dialaminya saat menghadapi Real Betis pada akhir April. Meski begitu, namanya tetap menjadi topik utama setelah unggahan Instagram Story miliknya viral di media sosial. Baca Juga: Alvaro Arbeloa Bahas Masa Depan di Real Madrid usai Kekalahan di El Clasico Melansir Sport Bible , saat Real Madrid sudah tertinggal 2-0, Mbappe mengunggah foto layar televisi yang menampilkan pertandingan El Clasico dengan tulisan Hala Madrid (hati putih).

Alih-alih mendapat dukungan positif, unggahan itu justru memancing reaksi keras dari sebagian fans Madrid. Banyak yang merasa timing unggahan tersebut tidak tepat, terutama karena dilakukan ketika tim sedang terpuruk di atas lapangan.

"Saya bisa mendengar suara tawanya dari sini," tulis salah seorang fans. Baca Juga: Olivia Rodrigo Bertemu Lamine Yamal, Menyaksikan El Clasico Real Madrid vs Barcelona "Mengunggah ini saat mereka tertinggal dua gol. Dia sedang mengejek mereka," imbuh yang lain. Komentar lain juga muncul untuk membela Mbappe di tengah kritik yang terus mengarah kepadanya musim ini.

"Jika saya mencetak 40 gol per musim dan setengah dari penggemar menyalahkan saya karena tim tidak berjalan dengan baik, saya juga akan melempar susu ke arah mereka dengan cara ini," tutur seorang fans Namun ada juga fans yang merasa unggahan itu menunjukkan sikap yang kurang sensitif terhadap situasi klub. "Dia bisa saja merekam berita di awal pertandingan saat skor masih 0-0. Tapi dia malah duduk di sana menunggu kami mencetak gol agar dia bisa merekam – dan skornya sudah 2-0.

Sungguh tercela," papar seorang fans. Situasi ini semakin menambah tekanan terhadap Mbappe, yang sejak awal musim terus menjadi pusat perhatian di Madrid. Meski statistik individunya tetap impresif, banyak fans merasa kehadirannya belum mampu membawa kestabilan di ruang ganti maupun performa tim secara keseluruhan. Baca Juga: Timnas Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Simak Profil Pelatih dan Pemain yang Diandalkan Real Madrid kini harus segera bangkit saat menghadapi Oviedo pada 14 Mei.

Namun setelah kekalahan di El Clasico dan berbagai drama internal yang terus bermunculan, suasana di sekitar klub jelas sedang jauh dari ideal





