Kritik Tata Ruang Bandung: Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Pembangunan Danau dan Restorasi Lahan Hulu

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengkritik tata ruang Bandung sebagai penyebab banjir dan menawarkan solusi berupa pembangunan danau serta perubahan pola tanam di wilayah hulu.

Gubernur Jawa Barat , Dedi Mulyadi , secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap kondisi tata ruang di kawasan Bandung dan sekitarnya. Menurutnya, kegagalan dalam perencanaan wilayah selama bertahun-tahun telah menjadi biang keladi utama yang menyebabkan banjir berulang di wilayah tersebut.

Masalah mendasar yang diidentifikasi oleh Dedi adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali, terutama di wilayah Bandung Selatan, di mana lahan-lahan produktif seperti sawah kini telah berubah menjadi kawasan industri dan pabrik yang masif. Dedi menekankan bahwa kesalahan tata ruang ini harus segera dibenahi dengan pendekatan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan, yakni dengan memperbanyak keberadaan danau buatan atau kantong-kantong air sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Ia menolak anggapan bahwa pengerukan sungai secara terus-menerus adalah jalan keluar yang tepat, karena cara tersebut dinilai hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan. Dalam upaya memberikan solusi konkret, Dedi Mulyadi berencana mengelola lahan seluas tiga hektare di kawasan rawan banjir yang telah dibebaskan oleh pemerintah. Rencana tersebut mencakup transformasi lahan menjadi danau resapan besar yang akan dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain infrastruktur fisik berupa danau, Dedi juga menyoroti kerusakan parah di wilayah hulu yang kehilangan fungsi ekologis sebagai daerah resapan air. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur yang mengarahkan perubahan pola ekonomi masyarakat di dataran tinggi. Para petani yang sebelumnya fokus pada tanaman sayuran intensif akan diberikan insentif untuk beralih ke tanaman keras seperti kopi dan teh, yang memiliki kemampuan lebih baik dalam mengikat air serta menjaga kualitas tanah agar tidak mudah tererosi. Pendekatan menyeluruh ini diharapkan tidak hanya menekan risiko banjir di wilayah hilir secara signifikan, tetapi juga tetap menjaga kesejahteraan ekonomi warga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mendampingi transisi ekonomi para petani dengan dukungan finansial yang telah mulai disalurkan. Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Dedi Mulyadi untuk mengembalikan Bandung ke ekosistem yang lebih seimbang. Di luar isu tata ruang, dinamika sosial dan olahraga di Jawa Barat juga menjadi sorotan, mulai dari performa Persib Bandung di kancah Liga Indonesia, perkembangan pesat atlet voli nasional dalam Proliga 2026, hingga kesiapan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman cuaca ekstrem. Seluruh kebijakan ini mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun wilayah yang lebih resilien terhadap tantangan perubahan iklim di masa depan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengabaikan kelestarian lingkungan yang selama ini menjadi korban dari ekspansi industri yang tidak terkendali





