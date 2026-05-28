Kritik Tajam untuk Koeman: Kepekaan Berlebihan pada Pemain Veerman

Wim Kieft mengkritik Ronald Koeman karena terlalu sensitif terhadap Joey Veerman, sementara Theo van Egmond membela pelatih Belanda itu. Diskusi podcast mengungkap perbedaan pandangan tentang manajemen pemain.

Dalam sebuah diskusi podcast yang hangat, mantan pemain dan analis sepak bola Belanda, Wim Kieft dan Theo van Egmond, memberikan pandangan tajam tentang sikap pelatih tim nasional Belanda, Ronald Koeman , dalam konferensi pers.

Mereka mencatat bahwa Koeman, yang biasanya tenang dan profesional, menunjukkan kepekaan khusus saat membahas pemain tertentu, yaitu Joey Veerman. Van Egmond mengakui bahwa Koeman tampil sempurna dalam menangani media, kecuali saat topik Veerman muncul.

"Hanya soal Veerman dia masih agak sensitif. Kita harus membicarakan hal itu suatu saat nanti," ujar Van Egmond. Ia memuji Koeman sebagai pelatih yang teruji oleh sukses dan gagal, belajar dari masa-masa sulit di luar negeri sehingga tidak lagi terganggu oleh pertanyaan wartawan. Namun, Kieft langsung menyela dengan kritik tajam.

Ia menilai bahwa keputusan Koeman memanggil Veerman tidak cerdas dan seharusnya diskusi tentang pemain itu sudah selesai.

"Saya rasa dia tidak cukup baik. Lihat saja kembali Piala Eropa," tegas Kieft. Van Egmond mencoba membela dengan mengatakan "Ya, tapi," namun Kieft memotongnya dan menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk keraguan. Ia menambahkan bahwa orang mungkin menyebut Veerman sebagai salah satu pemain terbaik di Belanda, tetapi baginya itu tidak berarti.

"Yang terbaik di Belanda? Tahu apa yang beredar di Belanda? Nol besar. Nol besar.

Maka kamu harus bilang: dengar, aku tidak yakin. Aku sudah mencobanya di Euro, di sana tidak berjalan baik. Dan aku masih tidak yakin. Maka kamu tidak membawanya karena alasan teknis," kata Kieft dengan nada sinis.

Van Egmond bercanda bahwa penonton boleh pulang karena Kieft yang suram.

"Kamu sangat negatif. Kamu bilang itu tiga kali tidak ada apa-apa," candanya. Diskusi ini menyoroti bagaimana persepsi publik dan media dapat mempengaruhi keputusan pelatih, serta tantangan dalam mengelola pemain yang kontroversial. Koeman, yang dikenal dengan pendekatan langsungnya, tampaknya masih menyimpan keyakinan pada Veerman meskipun kritik pedas dari para analis.

Pertanyaan besarnya adalah apakah Koeman akan tetap mempertahankan Veerman di skuad untuk turnamen mendatang atau akhirnya mengalah pada tekanan. Di luar itu, performa Veerman di klubnya, PSV Eindhoven, musim ini cukup solid dengan catatan assist yang konsisten. Namun, penampilannya di Euro 2024 memang dianggap mengecewakan oleh banyak pihak, termasuk Kieft. Van Egmond, meskipun lebih positif, tetap mengakui adanya kekurangan.

"Kita harus realistis. Veerman punya kualitas tetapi belum konsisten di level tertinggi," katanya. Diskusi berlanjut dengan perbandingan antara Veerman dan pemain lain seperti Frenkie de Jong dan Memphis Depay, yang dianggap lebih matang secara mental. Kieft menekankan bahwa Koeman seharusnya lebih tegas dalam memilih pemain berdasarkan performa, bukan popularitas.

"Sepak bola adalah tentang hasil. Jika kamu gagal di turnamen besar, kamu harus siap ditinggalkan," pungkasnya. Sementara itu, agen Koeman, Rob Jansen, membela kliennya dengan mengatakan bahwa Koeman belajar dari kegagalan di masa lalu dan kini lebih bijaksana.

"Dia tidak lagi terganggu oleh wawancara atau pertanyaan wartawan. Dia fokus pada tim," ujar Jansen. Namun, bagi Kieft, pembelaan itu tidak cukup. Baginya, Koeman masih memiliki titik lemah dalam menangani pemain tertentu.

"Semua orang tahu Veerman adalah pemain berbakat, tetapi di lapangan ia belum membuktikan diri. Koeman harus berani mengambil keputusan sulit," tegas Kieft. Diskusi ini mencerminkan dinamika yang sering terjadi dalam sepak bola Belanda, di mana opini publik dan media memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pelatih. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, Koeman dihadapkan pada tekanan untuk membentuk skuad yang solid.

Apakah ia akan tetap setia pada Veerman atau mencari alternatif? Waktu yang akan menjawab. Sementara itu, para penggemar dan analis terus memperdebatkan kualitas pemain berusia 26 tahun itu. Satu hal yang pasti, kritik seperti dari Kieft tidak akan membuat Koeman gentar, tetapi mungkin akan membuatnya lebih berhati-hati dalam konferensi pers berikutnya





