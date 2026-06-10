Kritik Tajam Terhadap Program Makan Bergizi Gratis: Konflik Kepentingan dan Desakan Moratorium

Pengamat kebijakan Agus mengecam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sarat konflik kepentingan. Ia mendesak moratorium 30 hari untuk perbaikan tata kelola dan transparansi mitra BGN. Pemerintah dan DPR merespons dengan dukungan moratorium dan perbaikan sistem.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah kembali menuai sorotan tajam. Agus, seorang pengamat kebijakan publik, menilai program ini sarat dengan konflik kepentingan dan membutuhkan perbaikan mendasar.

Dalam pernyataannya di lokasi acara, ia mengungkapkan bahwa pihak yang paling vokal menolak penghentian sementara program bukanlah para penerima manfaat, melainkan para pengelola dapur.

'Teman-teman tentu tahu ya kemarin ketika ada isu atau wacana untuk diminta stop oleh masyarakat sipil, siapa yang paling protes? Pengelola dapur, bukan warga penerima manfaat. Anak-anak tidak ada yang protes kalau dapur berhenti,' tegas Agus. Ia menantang agar dapur dihentikan minimal 30 hari untuk memperbaiki tata kelola.

Menurutnya, jika itu dilakukan, pihak yang paling keras bersuara adalah para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Agus menekankan bahwa program MBG mengandung risiko korupsi besar akibat konflik kepentingan. Ia menyebutkan bahwa dewan pakar program bahkan bangga memiliki dapur sendiri, yang menandakan normalisasi konflik kepentingan.

'Salah satu risiko korupsi terbesar dalam program Makan Bergizi Gratis adalah konflik kepentingan,' ujarnya. Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuka seluruh informasi bisnis proses penunjukan mitra, agar publik tahu mekanisme pengelolaan dapur dan siapa pemain sebenarnya.

'Kami ingin tahu siapa pemain sesungguhnya. Banyak mitra yayasan yang terafiliasi dengan kelompok kepentingan, partai politik, anggota DPR, dan seterusnya,' katanya. Program MBG yang telah berjalan selama beberapa waktu ini memang menghadapi berbagai tantangan. Presiden Prabowo Subianto sendiri mengakui program ini memiliki banyak kekurangan dan menekankan perlunya perbaikan.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan komitmen Presiden untuk menjaga MBG bebas dari korupsi. Sementara itu, Komisi IX DPR mendukung usulan moratorium pendaftaran dapur baru dan meminta BGN memprioritaskan perbaikan tata kelola, kualitas layanan, serta ketepatan sasaran. BGN telah menghentikan sementara pendaftaran dapur MBG, dengan prioritas pada wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). Evaluasi di Solo Raya menemukan 78 SPPG melanggar petunjuk teknis, sementara ratusan SPPG di Jawa Tengah tutup sementara karena berbagai masalah.

Kasus dugaan keracunan makanan juga mencuat, yang disebabkan oleh kelalaian penerapan SOP. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan penyimpangan. Semua ini menunjukkan bahwa program MBG membutuhkan perbaikan menyeluruh agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan bersih dari praktik korupsi. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan program ini





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Makan Bergizi Gratis Konflik Kepentingan Moratorium Tata Kelola BGN

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