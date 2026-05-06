Kritik Pedas Stewart Robson Terhadap Perilaku Mikel Arteta di Pinggir Lapangan Liga Champions

Mantan pemain Arsenal, Stewart Robson, mengkritik keras gaya kepemimpinan Mikel Arteta yang dianggap terlalu berlebihan dan mencari perhatian saat laga melawan Atletico Madrid.

Pertandingan Liga Champions selalu menghadirkan tensi tinggi, terutama saat klub sebesar Arsenal berhadapan dengan tim dengan pertahanan rapat seperti Atletico Madrid . Kemenangan tipis satu kosong yang membawa The Gunners melaju ke babak final dengan agregat dua satu seharusnya menjadi momen perayaan murni bagi seluruh pendukung klub asal London Utara tersebut.

Namun, sorotan justru terbagi antara keberhasilan taktis tim di lapangan dengan perilaku kontroversial sang manajer, Mikel Arteta, yang menunjukkan energi berlebihan di area teknis. Arteta dikenal sebagai pelatih yang sangat ekspresif, namun dalam laga krusial ini, intensitasnya dianggap sudah melampaui batas kewajaran oleh beberapa pihak, termasuk mereka yang pernah mengenakan seragam merah putih di masa lalu. Stewart Robson, seorang mantan gelandang yang menghabiskan enam tahun masa baktinya di Highbury, tidak mampu menahan diri untuk memberikan kritik tajam.

Menurut Robson, apa yang ditampilkan Arteta di pinggir lapangan bukan lagi bentuk semangat kepemimpinan, melainkan sesuatu yang memalukan. Ia merasa terganggu dengan melihat sang manajer yang terus menerus berada di tepi garis lapangan, bahkan tampak hampir melangkah masuk ke area permainan untuk memengaruhi jalannya laga. Bagi Robson, tindakan ini justru bisa menjadi distraksi bagi para pemain yang seharusnya fokus sepenuhnya pada strategi permainan tanpa harus terganggu oleh kegelisahan manajer mereka sendiri.

Ia menegaskan bahwa peran seorang pelatih adalah memberikan instruksi yang jelas dari area yang telah ditentukan, bukan malah menjadi pusat perhatian dengan gestur yang provokatif. Kekecewaan Robson mencapai puncaknya ketika ia membayangkan situasi di mana seseorang harus secara fisik menghentikan Arteta. Dalam sebuah diskusi panas, Robson bahkan menyatakan bahwa jika ia berada di sisi lapangan, ia tidak akan ragu untuk menghalangi langkah Arteta, bahkan dengan cara merebut bola atau menjegalnya agar tidak masuk ke lapangan.

Pernyataan ekstrem ini sebenarnya adalah sebuah metafora untuk menunjukkan betapa tidak tertolanya perilaku manajer tersebut di mata Robson. Perdebatan ini kemudian meluas dalam diskusi yang dipimpin oleh Dan Thomas di kanal ESPNFC Amerika Serikat. Thomas mempertanyakan apakah ada titik di mana manajer lawan akan merasa terprovokasi untuk menghadapi Arteta secara fisik karena tingkah lakunya yang dianggap mengganggu stabilitas pertandingan.

Meskipun Craig Burley mencoba memberikan perspektif yang lebih seimbang dengan membandingkan Arteta dengan Diego Simeone yang juga dikenal memiliki temperamen tinggi di pinggir lapangan, Dan Thomas tetap pada pendiriannya. Thomas justru berpendapat bahwa Arteta telah melampaui Simeone dalam hal menciptakan kegaduhan di area teknis, terutama pada menit-menit akhir pertandingan yang sangat krusial. Hal inilah yang kemudian memicu Robson untuk menambahkan bahwa semua aksi yang dilakukan Arteta hanyalah sebuah sandiwara atau akting belaka.

Menurutnya, Arteta melakukan hal tersebut hanya untuk kepentingan pribadinya agar terlihat hebat dan terlihat sebagai pemimpin tunggal yang menggerakkan seluruh klub. Robson menganggap perilaku seperti ini sangat menyedihkan karena mengaburkan esensi dari tugas seorang manajer yang seharusnya mengutamakan kepentingan tim di atas ego pribadi. Di sisi lain, segala kritik pedas dan serangan verbal dari Stewart Robson tampaknya tidak akan menggoyahkan mental Mikel Arteta.

Bagi sang manajer, hasil akhir adalah segala-galanya, dan membawa Arsenal kembali ke final Liga Champions adalah pencapaian yang jauh lebih berharga daripada sekadar menjaga citra di pinggir lapangan. Ini adalah momen bersejarah karena Arsenal tidak pernah mencapai tahap final sejak tahun dua ribu enam. Saat ini, fokus seluruh skuad The Gunners tertuju pada penentuan lawan mereka, apakah itu Bayern Munich atau Paris Saint-Germain. Ambisi Arteta sangat jelas, yaitu mengakhiri penantian panjang klub untuk meraih gelar Piala Eropa pertama mereka.

Meskipun metode kepemimpinannya di pinggir lapangan memicu kontroversi dan perdebatan sengit di kalangan pengamat sepak bola, kesuksesan membawa tim ke puncak kompetisi Eropa tetap menjadi pembelaan terkuat bagi sang manajer





