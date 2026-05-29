Kritik Pedas Silvio Baldini terhadap Pengelolaan Sepak Bola Italia

Pelatih sementara Tim Nasional Italia, Silvio Baldini , melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan sepak bola nasional sambil memperingatkan federasi agar tidak mengejar target manajerial yang tidak realistis.

Pelatih berpengalaman itu mengungkapkan kekecewaan mendalam atas masalah-masalah sistemik menjelang laga persahabatan tim nasional yang akan datang, seraya menyerukan agar pimpinan lokal melakukan perombakan total. Baldini, yang ditunjuk sebagai pelatih sementara setelah Gennaro Gattuso mengundurkan diri akibat kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026, tidak segan-segan menyampaikan pandangan kerasnya tentang kondisi sepak bola Italia saat ini. Dalam konferensi pers sebelum sesi latihan perdana, ia menuntut perombakan total terhadap hierarki sepak bola domestik.

Tim nasional masih belum memiliki pengganti permanen untuk Gattuso, dan Baldini menegaskan bahwa federasi harus segera mencari solusi jangka panjang. Sementara negara-negara lain tengah bersiap untuk Piala Dunia, tim Azzurri untuk pertama kalinya berkumpul di bawah asuhan Baldini menjelang laga persahabatan melawan Luksemburg dan Yunani. Baldini, yang dikenal sebagai pelatih berpengalaman di level klub, menyatakan bahwa sepak bola Italia berada di tangan para manajer yang hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka, bukan perkembangan olahraga ini.

Mereka fokus pada jual beli pemain yang lebih tua, bukan yang muda, karena hal ini membantu mereka memajukan kepentingan pribadi mereka. Saya tidak bisa menyangkalnya; saya selalu mengatakan hal ini. Saya menyebut beberapa orang sebagai penipu, dan mereka sering memegang kendali permainan ini. Sampai kita memiliki manajer yang serius, ini akan tetap menjadi masalah.

Kritik Baldini ini muncul di tengah kekecewaan yang masih melanda Italia akibat kegagalan lolos ke turnamen musim panas. Ia menilai bahwa masalah struktural yang mendalam kini melanda sepak bola domestik dan diperlukan perubahan fundamental. Beberapa nama telah dikaitkan dengan posisi pelatih tetap, termasuk Antonio Conte setelah kepergiannya baru-baru ini dari Napoli.

Namun, Baldini menepis ambisi besar untuk mendatangkan sosok seperti Cesc Fabregas, yang membawa Como ke Liga Champions, atau Pep Guardiola, yang baru saja mengakhiri satu dekade kesuksesan di Manchester City. Menurut Baldini, lebih baik memilih pelatih dengan rekam jejak yang solid daripada memburu nama-nama besar yang tidak realistis.

Tidak ada gunanya menyebut nama-nama yang tidak mungkin didatangkan seperti Guardiola atau Fabregas; di Italia kami memiliki banyak pelatih yang terampil, dan mereka yang sering kita dengar namanya benar-benar mampu memberikan identitas yang kuat bagi tim. Adapun saya, saya berharap siapa pun yang datang melihat saya sebagai sumber daya yang berguna dan bukan penghalang.

Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) kini berada di bawah tekanan untuk segera menunjuk pelatih tetap guna menghindari stagnasi lebih lanjut pasca kegagalan mereka lolos ke putaran berikutnya. Sementara pihak pengurus menimbang berbagai opsi, skuad pemain harus tetap fokus di lapangan selama jendela pertandingan internasional saat ini. Rangkaian laga persahabatan berturut-turut melawan Luksemburg dan Yunani ini menjadi ajang uji coba yang krusial bagi para pemain untuk membentuk identitas taktis yang jelas sebelum kepemimpinan baru jangka panjang secara resmi mengambil alih.

Baldini menekankan pentingnya membangun tim yang kompetitif untuk masa depan, bukan hanya untuk hasil jangka pendek. Ia juga menyoroti kurangnya investasi pada pemain muda dan akademi sepak bola di Italia. Menurutnya, banyak klub lebih memilih merekrut pemain veteran yang sudah mapan daripada memberikan kesempatan kepada talenta muda. Hal ini menghambat perkembangan sepak bola Italia secara keseluruhan.

Baldini berharap federasi dapat membuat kebijakan yang lebih proaktif dalam pembinaan pemain muda. Ia juga mengkritik sistem manajemen yang terlalu politis dan tidak fokus pada aspek teknis. Sepak bola Italia, kata Baldini, membutuhkan pemimpin yang berdedikasi tinggi dan memiliki visi jangka panjang. Tanpa perubahan mendasar, Italia akan terus tertinggal dari negara-negara lain seperti Prancis, Jerman, dan Spanyol.

Para pemain yang dipanggil untuk laga persahabatan ini pun diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik mereka di bawah asuhan Baldini. Pelatih sementara itu optimis bahwa dengan kerja keras dan disiplin, timnas Italia dapat bangkit kembali. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Diperlukan waktu dan kesabaran untuk membangun kembali kejayaan sepak bola Italia.

Baldini mengakhiri konferensi pers dengan pesan kepada semua pihak yang terlibat dalam sepak bola Italia: mari kita bersatu dan bekerja sama untuk kebaikan olahraga ini, bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Kritik tajam Baldini ini diharapkan dapat menjadi wake-up call bagi federasi dan klub-klub di Italia untuk segera melakukan reformasi. Publik sepak bola Italia menantikan langkah konkret dari FIGC dalam waktu dekat.

Sementara itu, semua mata akan tertuju pada laga persahabatan melawan Luksemburg dan Yunani sebagai batu loncatan untuk masa depan timnas





