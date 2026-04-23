Kritik Pedas DPRD DKI Jakarta Terhadap Pengelolaan Sampah: Target Agustus 2026 Dipertanyakan

Komisi D DPRD DKI Jakarta mengkritik pengelolaan sampah yang dinilai belum maksimal. Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pengurangan volume sampah melalui program bank sampah berbasis masyarakat sebelum Agustus 2026, namun efektivitasnya dipertanyakan. Kondisi TPST Bantargebang yang sudah jenuh menjadi perhatian utama.

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta secara tegas mengkritisi pengelolaan sampah di ibu kota yang dinilai masih jauh dari optimal. Kritik ini disampaikan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta tahun 2025 yang diselenggarakan bersama Dinas Lingkungan Hidup.

Persoalan sampah ini menjadi sorotan utama, mengingat volume sampah yang terus meningkat dan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang sudah mencapai titik jenuh. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi volume sampah secara signifikan melalui implementasi masif program bank sampah berbasis masyarakat sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yaitu Agustus 2026.

Namun, Komisi D DPRD DKI Jakarta meragukan efektivitas implementasi program ini jika tidak ada perubahan mendasar dalam pendekatan dan strategi pengelolaan sampah secara keseluruhan. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah berjalan selama ini, termasuk Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, belum memberikan dampak yang maksimal. Menurutnya, permasalahan sampah ini merupakan pekerjaan rumah yang berat dan membutuhkan solusi komprehensif.

Yuke menekankan bahwa upaya percepatan pengelolaan sampah tidak boleh hanya berfokus pada proyek percontohan yang saat ini sedang dijalankan di Rorotan. Ia mendorong agar keberhasilan program bank sampah berbasis masyarakat, yang telah terbukti efektif dalam mengurangi volume sampah di tingkat lokal, segera direplikasi dan diimplementasikan secara luas di seluruh wilayah DKI Jakarta. Selain itu, Yuke juga mengingatkan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terpercaya sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi sumber-sumber sampah, memahami perilaku masyarakat dalam membuang sampah, dan merumuskan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang diambil akan menjadi tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak yang signifikan. Kondisi TPST Bantargebang yang sudah kelebihan kapasitas menjadi salah satu pemicu utama permasalahan sampah di DKI Jakarta.

Daya tampung TPST Bantargebang sudah tidak mampu lagi menampung seluruh volume sampah yang dihasilkan oleh warga Jakarta, bahkan sempat memicu insiden longsor yang mengancam keselamatan warga sekitar. Oleh karena itu, Yuke terus memacu keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat RT/RW hingga organisasi masyarakat sipil, agar target pengelolaan sampah mandiri dapat tercapai sebelum tenggat waktu yang ditetapkan.

Ia berharap, dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang dapat direduksi secara signifikan, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya longsor dan permasalahan lingkungan lainnya. Saat ini, volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang mencapai sekitar 8.000 ton per hari, angka yang sangat tinggi dan membutuhkan penanganan serius. Pemerintah DKI Jakarta perlu berinvestasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperketat pengawasan terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal, yang seringkali menjadi penyebab pencemaran lingkungan





