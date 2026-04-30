Kritik Pedas Dokter Anisa Soal Operasi Hidung: Jangan Jadikan Penyakit Alasan Kecantikan!

Dokter Anisa Charismawati mengkritik fenomena operasi hidung (rhinoplasty) yang seringkali menggunakan alasan medis seperti sinusitis sebagai dalih untuk mempercantik diri. Ia juga menyoroti tekanan terhadap dokter THT untuk memancungkan hidung pasien saat operasi sinus.

Fenomena operasi plastik hidung, khususnya rhinoplasty, kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet dan media sosial. Diskusi ini mencuat setelah dr Anisa Charismawati, seorang dokter yang dikenal sebagai edukator mengenai masalah estetika dalam perspektif Islam, secara terbuka menyampaikan pandangannya mengenai tren operasi hidung yang seringkali dibungkus dengan alasan medis.

Melalui serangkaian unggahan di platform media sosialnya, dr Anisa melontarkan kritik tajam terhadap individu-individu yang dinilainya memanfaatkan penyakit sebagai dalih untuk melakukan modifikasi bentuk hidung demi tujuan kecantikan. Pesannya sangat lugas: jangan menggunakan penyakit sebagai alasan untuk mempercantik dan memancungkan hidung. Ia mencontohkan bagaimana berbagai kondisi medis seperti melasma, gigi yang tidak rata, hingga sinusitis, seringkali dijadikan justifikasi untuk menjalani rhinoplasty.

Dr Anisa menekankan pentingnya menjaga keimanan dan tidak dibutakan oleh gemerlap dunia, mengingatkan bahwa ilmu agama yang didapatkan secara gratis seharusnya tidak disalahgunakan untuk kepentingan duniawi. Kasus ini semakin ramai setelah Ria Ricis, seorang figur publik yang juga seorang content creator, mengakui bahwa ia menjalani operasi hidung dengan alasan kesehatan, yaitu sinusitis. Pengakuan ini kemudian menjadi sorotan utama dalam kritik yang disampaikan oleh dr Anisa.

Namun, dr Anisa tidak hanya menyoroti tindakan individu yang menjalani operasi dengan alasan yang dipertanyakan, tetapi juga menyoroti beban dan tekanan yang dihadapi oleh para dokter spesialis THT (Telinga, Hidung, dan Tenggorokan). Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik di mana dokter THT seringkali 'ditodong' atau dipaksa oleh pasien untuk memancungkan hidung mereka saat menjalani prosedur operasi sinusitis.

Menurut dr Anisa, banyak pasien yang sebenarnya tidak memerlukan operasi sinus, namun tetap meminta operasi ke dokter THT dengan harapan hidung mereka akan menjadi lebih mancung setelahnya. Hal ini menciptakan situasi yang tidak etis dan membebani dokter THT dengan permintaan yang tidak sesuai dengan indikasi medis. Dr Anisa secara implisit menyindir tindakan Ria Ricis, dengan menyoroti bagaimana klaim bahwa operasi sinusitis dapat memancungkan hidung telah mendorong banyak orang untuk meminta operasi yang sebenarnya tidak mereka butuhkan.

Ia menegaskan bahwa tidak semua kasus sinusitis memerlukan tindakan operasi, dan operasi sinus tidak secara otomatis membuat hidung menjadi lebih mancung. Lebih lanjut, dr Anisa menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam praktik medis. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tertipu oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi medis untuk keuntungan pribadi. Ia juga mengimbau agar pasien tidak memaksakan kehendak kepada dokter untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan indikasi medis.

Pernyataan dr Anisa ini memicu perdebatan sengit di media sosial, dengan banyak warganet yang memberikan dukungan atas kritiknya terhadap tren operasi plastik yang tidak bertanggung jawab. Sebagian warganet juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap potensi penyalahgunaan prosedur medis untuk tujuan estetika semata. Isu ini juga menyoroti pentingnya edukasi masyarakat mengenai prosedur medis, indikasi yang tepat, dan risiko yang mungkin timbul.

Selain itu, kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai etika dalam praktik kedokteran dan tanggung jawab dokter dalam memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada pasien. Dr Anisa berharap agar masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait operasi plastik dan tidak terjebak dalam tekanan sosial untuk mengubah penampilan fisik mereka. Ia juga berharap agar para dokter dapat tetap teguh pada prinsip-prinsip etika kedokteran dan tidak tunduk pada tekanan dari pasien yang tidak realistis





