Kritik Pedas Dekan UMY Terhadap Sikap Antikritik Pemerintah Terkait Inflasi Pengamat

Dekan FISIPOL UMY, Ridho Al-Hamdi, mengkritik keras pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang dianggapnya sebagai bentuk sikap antikritik pemerintah. Ridho menilai pemerintah seharusnya membuktikan validitas data dan membuka ruang debat terbuka daripada melabeli pengamat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan pernyataan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026. Pernyataan tersebut menjadi sorotan dan menuai kritik dari berbagai kalangan, salah satunya dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ( FISIPOL UMY ), Ridho Al-Hamdi . Ridho mengkritik keras pernyataan Seskab Teddy yang dianggapnya sebagai bentuk sikap antikritik dari pemerintah terhadap para pengamat.

Menurut Ridho, pemerintah seharusnya lebih fokus membuktikan validitas data yang mereka miliki daripada melabeli pengamat dan menempatkan pejabat pada posisi yang tidak sesuai dengan keahliannya. Ridho juga menekankan bahwa sikap antikritik ini tidak selayaknya terjadi dalam ruang demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan kritik konstruktif. Pernyataan Ridho disampaikan kepada Suara.com pada Senin, 13 April 2026, yang menegaskan pentingnya kritik sebagai elemen penting dalam pengawasan terhadap pemerintah. Ridho, yang juga merupakan guru besar ilmu politik, berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih bijak dalam menanggapi kritik. Alih-alih menggunakan istilah 'inflasi pengamat' atau label lainnya untuk mendiskreditkan pengamat, pemerintah seharusnya menunjukkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ridho menilai bahwa penggunaan label tersebut justru menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menghadapi kritik dan mengabaikan pentingnya masukan dari berbagai pihak. Ia juga menyoroti adanya kontradiksi dalam pemerintahan, di mana pemerintah justru menuduh pengamat melakukan 'inflasi' sementara di sisi lain, penempatan pejabat di berbagai posisi strategis seringkali tidak sesuai dengan keahlian mereka. Sebagai contoh, Ridho menyinggung tentang kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang didominasi oleh unsur militer, padahal seharusnya dipimpin oleh ahli gizi yang kompeten di bidangnya. Menurut Ridho, hal ini menunjukkan adanya 'inflasi' dalam pemerintahan itu sendiri, di mana orang-orang yang tidak memiliki keahlian yang relevan ditempatkan pada posisi-posisi penting. Ridho juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa narasi 'inflasi pengamat' merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membungkam suara-suara kritis secara perlahan. Ia mengingatkan bahwa ketika partai politik tidak lagi menjalankan fungsi check and balances dengan baik, kritik dari tokoh masyarakat, agama, dan akademisi menjadi sangat penting untuk menjaga agar pemerintah tidak bertindak semena-mena. Ridho mengibaratkan kritik sebagai 'jamu', yang pahit namun menyehatkan bagi jalannya pemerintahan. Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya lebih kooperatif dan membuka ruang debat terbuka jika terdapat ketidaksesuaian data. Ridho juga menekankan pentingnya melibatkan kampus dalam pengambilan kebijakan di masa depan, sehingga setiap keputusan pemerintah didasarkan pada riset yang mendalam, bukan hanya pertimbangan tim sukses. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif terhadap kritik, lebih transparan dalam menyampaikan informasi, dan lebih akuntabel dalam menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan masyarakat





