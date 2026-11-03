Kritik Pakar Kesehatan atas Rencana Koperasi Desa Merah Putih Jadi Klinik Pratama

KetuaIDI Slamet Budiarto mengkritik rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai klinik pratama karena dinilai memaksakan kebutuhan dokter yang masih minim di puskesmas.

Rencana pemerintah untuk mengubah Koperasi Desa Merah Putih menjadi klinik pratama memicu kekhawatiran serius dari kalangan medis. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, menilai langkah ini terlalu dipaksakan mengingat keterbatasan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Ia menegaskan bahwa prioritas utama harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mengekspansi layanan baru.

Analisis Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Slamet Budiarto menjelaskan bahwa saat ini sudah terdapat lebih dari 400 puskesmas yang belum memiliki dokter. Kondisi ini menjadi indikator utama mengapa penambahan klinik baru berpotensi mengorbankan layanan yang sudah ada. Ia berargumen bahwa kekurangan tenaga medis di fasilitas umum harus diatasi sebelum mendirikan klinik tambahan.

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Menurut perhitungan Slamet Budiarto, jika ada 30.000 Koperasi Desa Merah Putih yang beroperasi, negara membutuhkan 60.000 dokter dan sekitar 60.000 perawat. Total kebutuhan tenaga kesehatan mencapai 120.000 orang. Angka tersebut dianggap terlalu berlebihan dan sulit dipenuhi dalam kondisi saat ini.

Visi Pemerintah dan Model Bisnis Klinik

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya memaparkan bahwa Kementerian Kesehatan telah menyusun proyek percontohan untuk mengkaji model bisnis klinik Koperasi Desa Merah Putih. Konsep ini dirancang agar klinik dapat beroperasi layaknya klinik swasta namun tetap melayani peserta BPJS Kesehatan.

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Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa layanan kesehatan di koperasi ini akan berintegrasi dengan sistem jaminan sosial nasional. Hal ini memungkinkan peserta BPJS Kesehatan mendapatkan akses layanan yang setara dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya. Pemerintah berupaya menyinkronkan regulasi agar koperasi dapat menjalankan fungsi medis secara legal.

Dasar Hukum dan Pengembangan Usaha

Gagasan pengembangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Per beleid tersebut menyebutkan tujuan koperasi adalah mengembangkan usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Tujuannya juga mencakup dorongan pertumbuhan ekonomi lokal melalui partisipasi aktif masyarakat.

Skema pengembangan usaha mencakup berbagai sektor seperti pengadaan sembako, pergudangan, logistik, hingga unit apotek dan klinik. Semua pengembangan unit usaha harus memperhatikan karakteristik desa dan potensi lokal yang ada. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial menjadi dasar pelaksanaan pengembangan usaha tersebut.

Tantangan Regulasi dan Kelayakan Finansial

Untuk mendirikan klinik pratama rawat jalan, standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 mensyaratkan minimal dua dokter dan tenaga pendukung. Klinik pratama rawat inap memiliki persyaratan lebih ketat dengan membutuhkan apoteker dan tenaga teknologi laboratorium medik. Kebutuhan ini menuntut anggaran operasional yang sangat besar.

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Slamet Budiarto menyoroti masalah biaya gaji tenaga medis. Ia mencatat bahwa gaji satu dokter berkisar Rp30 juta sementara dua dokter mencapai Rp15 juta per orang. Pertanyaan mendasar adalah kemampuan pemerintah membiayai ribuan klinik sekaligus dengan standar tenaga kerja tersebut. Kekhawatiran ini muncul sambil menunggu realisasi 10.070 Koperasi Desa Merah Putih pada pertengahan Oktober 2026.