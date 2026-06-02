Kritik Kolonel Sanders terhadap Saus Gravy dan Kinerja Keuangan KFC Indonesia

Kolonel Sanders, pendiri KFC, mengkritik saus gravy KFC sebagai 'lem kertas dinding'. Di sisi lain, KFC Indonesia mencatat laba Rp 13,28 miliar hingga Maret 2026, berbalik dari rugi tahun sebelumnya.

KFC , jaringan makanan siap saji dengan menu utama ayam goreng yang mendunia, kembali menjadi perbincangan. Di balik kesuksesannya, terdapat kritik pedas dari pendirinya, Kolonel Harland Sanders, terhadap salah satu menu andalan: saus gravy.

Sanders, yang menjual perusahaannya pada 1964 namun tetap menjadi wajah publik, sering menyuarakan kekhawatiran terhadap perubahan resep. Dalam catatan pengadilan yang tersedia melalui Justia, Sanders menyebut saus gravy KFC 'mengerikan' dan membandingkannya dengan 'lem kertas dinding'. Ia mengklaim bahwa saus tersebut tidak memiliki kualitas seperti resep aslinya yang menggunakan kulit ayam goreng, tepung roti berbumbu, susu, dan krim. Kritiknya memicu gugatan dari waralaba KFC di Bowling Green, Kentucky, namun gugatan ditolak dan dikuatkan Mahkamah Agung Kentucky.

Pengadilan memutuskan pernyataan Sanders bersifat umum. Meski demikian, gravy KFC tetap memiliki penggemar setia. Di Reddit, beberapa pengguna membela hidangan ini sebagai makanan penghibur, sementara yang lain setuju dengan Sanders bahwa resep aslinya lebih baik. Di sisi lain, KFC Indonesia menunjukkan kinerja keuangan yang positif.

PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pengelola KFC di Indonesia, melaporkan pendapatan Rp 1,42 triliun hingga Maret 2026, naik 18,59 persen dari periode sama tahun sebelumnya. Laba bruto naik 15,40 persen menjadi Rp 824,52 miliar. Perseroan berhasil menekan beban penjualan dan distribusi sebesar 0,32 persen serta beban umum dan administrasi susut 15,4 persen. Alhasil, laba usaha tercatat Rp 30,13 miliar, berbalik dari rugi Rp 35,96 miliar pada periode sebelumnya.

Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp 13,28 miliar, dibandingkan rugi Rp 36,77 miliar. Laba per saham dasar menjadi Rp 3, dari sebelumnya rugi Rp 9. Ekuitas perseroan naik menjadi Rp 464,69 miliar, sementara liabilitas dan aset juga meningkat masing-masing menjadi Rp 4,72 triliun dan Rp 5,19 triliun. Kinerja ini menunjukkan pemulihan bisnis KFC di Indonesia.

Kedua sisi berita ini memperlihatkan dinamika KFC: dari masa lalu yang penuh kontroversi hingga kesuksesan finansial saat ini. Saus gravy, yang pernah dikritik keras oleh pendirinya, masih menjadi menu favorit pelanggan. Sementara itu, ekspansi bisnis di Indonesia terus berjalan dengan hasil positif. Promo-promo seperti New Colonel All Star 1 KFC gratis dan Crunchy Taco juga ditawarkan untuk menarik pelanggan.

Dengan demikian, KFC tetap menjadi pemain utama di industri makanan cepat saji, baik secara global maupun lokal





