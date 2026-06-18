Kritik keras terhadap Martinez dan Ronaldo usai Portugal ditahan Kongo di Piala Dunia 2026

Mantan striker Inggris Chris Sutton menyoroti ketakutan pelatih Roberto Martinez untuk mengganti Cristiano Ronaldo saat melawan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026. Ronaldo bermain 90 menit tanpa kontribusi signifikan, sementara Ramos baru masuk di menit ke-83. Kritik juga dari media global, mencatat rekor tua Ronaldo dan penurunan formnya.

Selecao das Quinas memulai perjalanan di NRG Stadium, Houston pada Kamis (18/6/2026) dini hari tadi WIB. Mereka sudah berhasil unggul sejak menit keenam melalui Joao Neves.

Cristiano Ronaldo bermain selama 90 menit penuh namun tidak mampu menawarkan apa pun secara signifikan. Dia punya tiga kesempatan menembak, dan semuanya tidak tepat sasaran. Sang striker berusia 41 tahun sudah berada dalam sorotan sejak sebelum Piala Dunia digelar. Gol terakhirnya occurred di Piala Dunia 2022 melawan Ghana.

Pelatih Roberto Robinson memiliki Goncalo Ramos di bangku cadangan, namun pemain itu baru dimasukkan pada menit ke-83, dan malah menarik keluar gelandang Vitinha ketimbang Ronaldo. Mantan striker Inggris, Chris Sutton, mengkritisi keras Martinez dalam komentarnya untuk BBC Radio 5 Live. Dia menganggap Martinez ketakutan untuk mengganti Ronaldo: Itu memalukan. Itu memalukan untuk Roberto Martinez.

Apakah kita semua menyaksikan sebuah laga yang berbeda dari Martinez? Dia takut menariknya keluar. Dia bukanlah manajer. Dia mungkin mencetak gol kemenangan, namun pertandingan telah melewatinya.

Sutton tidak mengabaikan fakta bahwa Cristiano Ronaldo pernah menjadi pemain terbaik dunia, namun keadaan sudah jauh berbeda saat ini, dan Ronaldo kesulitan memberikan dampak. Dia pemain yang brilian. Dulu dia adalah pengatur serangan, tapi sekarang dia adalah seorang penyerang murni. Dia bukan hanya penyerang murni, tapi dia juga mengendalikan tim.

Martinez ikut disorot karena dia berwenang untuk menarik keluar Ronaldo namun tidak melakukannya, dan menurut Sutton, dia merupakan bagian dari masalah Portugal. Media-media olahraga di seluruh dunia kompak melayangkan kritian kepada Ronaldo setelah Portugal ditahan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026. Di elsewhere, sembilan wakil Asia mengakhiri pertandingan pertama fase grup dengan catatan cukup positif, dengan dua kemenangan. PSSI menargetkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dan Piala Asia secara konsisten, dengan strategi naturalisasi dan fokus pada aksesibilitas latihan.

Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo menyuarakan kecemasannya wegen drone yang melayang saat timnya berlatih. Laga Portugal vs RD Kongo disiarkan oleh TVRI dan tersedia secara gratis tanpa VPN. Klasemen Piala Dunia 2026 menerangi julukan Norwegia dan Argentina memimpin grup. Ronaldo, di usia 41 tahun 132 hari, menorehkan rekor pemain lapangan tertua starter di Piala Dunia 2026.

Pelatih Inggris John Herdman optimis dengan peluang Indonesia di Piala Asia. Selain itu, lokasi Waduk Jatiluhur mudah diakses dari Jakarta. Inggris dan Ghana meraih kemenangan perdana. Dugaan sementara menunjukkan temuan struktur batu kuno di Kamulan, Trenggalek, kemungkinan berkaitan dengan sistem pengelolaan air masa lampau





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