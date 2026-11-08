Kritik Film A Separation Asghar Farhadi: Drama Keluarga dan Isu Sosial

Analisis mendalam film A Separation karya Asghar Farhadi yang meraih Oscar. Membongkar konflik keluarga, ketegangan kelas sosial, dan dilema moral tanpa jawaban hitam putih dalam sinema Iran.

Film A Separation dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Asghar Farhadi, sutradara yang juga menggarap film berjudul Abou Elly pada tahun 2009. Karya sinematik ini menjadi sangat populer dan sukses menyabet Academy Award atau Piala Oscar untuk kategori Film Berbahasa Asing Terbaik. Pencapaian ini menandai catatan sejarah baru di dunia per-film-an Iran yang diakui secara global. Durasi film ini mencapai 123 menit dan sukses membuat penonton, termasuk penulis, merasa kosong setelah menontonnya.

Premis cerita dimulai dengan konflik keluarga yang kompleks antara Nader, yang diperankan oleh Payman Maadi, dan istrinya, Simin, yang diperankan oleh Leila Hatami. Nader memutuskan untuk membatalkan rencana pindah ke luar negeri yang sudah disusun bersama istrinya selama ini. Rencana tersebut sudah disusun sejak lama guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terutama untuk putri semata wayang mereka, Termeh, yang diperankan oleh Sarina Farhadi. Keputusan ini bukan tanpa dasar karena ayah Nader menderita penyakit Alzheimer. Nader merasa tidak sanggup meninggalkan ayahnya seorang diri dan memilih untuk merawatnya di rumah.

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Penolakan untuk pindah ke luar negeri membuat Simin memutuskan untuk berpisah dengan Nader dan kembali ke rumah orang tuanya. Ini menjadi awal dari konflik utama film A Separation yang dimulai. Setelah Simin pergi, Nader mulai mencari tenaga kerja yang mampu meringankan beban pekerjaannya sekaligus menjaga ayahnya saat ia pergi bekerja dan Termeh pergi ke sekolah. Mereka menemukan Razieh, yang diperankan oleh Sareh Bayat, seorang perempuan religius yang sedang hamil dan berasal dari kelas sosial yang berbeda dengan Nader.

Razieh datang untuk menjemput kesempatan bekerja tersebut, tetapi dia tidak menyangka bahwa pekerjaannya akan berhubungan dengan laki-laki yang sudah sakit. Hal inilah yang kemudian memicu banyak konflik lainnya bermunculan di antara kedua keluarga. Puncak konfliknya muncul ketika Nader menuduh Razieh mencuri uang miliknya. Namun, tuduhan tersebut justru menimbulkan perlawanan dari Razieh. Ia menuduh bahwa Nader telah mencelakainya dengan mendorong tubuhnya hingga jatuh dari tangga dan menyebabkan keguguran.

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Konflik ini tidak sesederhana itu untuk dilihat karena jawaban dari faktanya sungguh tidak mudah ditebak oleh penonton. Bagi sebagian penonton, film seperti ini terasa lebih menegangkan dan ciamik dibandingkan film-film lainnya. Premis film ini tampaknya cukup mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak semua orang merasa perlu melihatnya dari jarak pandang yang lebih jauh lagi. Film ini membawa penonton untuk melihat situasi dari berbagai kacamata, baik itu milik Razieh, Termeh, Nader, ataupun Simin.

Isu sosial yang diangkat bisa dilihat dari bagaimana perbedaan kelas memengaruhi keputusan bekerja seseorang. Razieh rela mengambil pekerjaan berat demi membantu pemasukan untuk keluarganya di saat kondisi keluarganya sedang kacau. Ia menyembunyikan kehamilannya dari sang suami agar dapat bekerja, padahal risiko sebagai ibu hamil sangatlah tinggi. Pekerjaan Razieh membutuhkan tenaga ekstra, jarak rumah yang jauh dari tempat ia bekerja, serta ditambah Razieh selalu membawa anak pertamanya untuk ikut bekerja.

Dalam teorinya, Marx berkata bahwa posisi ekonomi seseorang itu menentukan kesadaran dan pilihan hidup mereka. Bahkan terkadang pilihan belum tentu berarti seluas itu, beberapa orang tak memiliki pilihan apapun selain mengambil segala kesempatan yang ada. Ditambah bumbu-bumbu religius yang ada di dalam film, ditunjukkan bagaimana mereka menegakkan hukum dan bagaimana perilaku Razieh yang takut-takut melakukan pekerjaannya. Hal ini membuat penonton mampu merasakan sulitnya pilihan yang muncul di kehidupan sebagian orang di luar sana.

Sulitnya pilihan tersebut sering kali harus bertentangan dengan beberapa prinsip yang ia pegang dalam hidup. Terakhir, yang paling saya soroti adalah pada bagaimana dua orang kemudian bisa memiliki perbedaan prinsip hidup karena suatu kondisi yang bahkan bisa saja tidak pernah mereka duga sebelumnya. Menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu pasangan atau hubungan dalam bentuk yang lain memang tidaklah mudah.

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Harus terus hidup kompromi-kompromi untuk banyak hal yang akan dihadapi ke depannya. Pilihan apapun yang akan dipilih memang sebaiknya dibicarakan lebih dulu sebelum keputusan diambil. Asghar Farhadi mampu membawa penonton masuk ke dalam film melalui sorotan setiap adegan yang intens, dipenuhi dialog, dan terasa sangat nyata. Film ini tidak menawarkan footage atau scene yang estetik dengan warna-warna cerah yang menghiasi layar.

Tetapi ia menawarkan topik diskusi dan perenungan hidup yang mendalam. Pesan utamanya adalah bahwa di dunia ini tidak ada benar dan salah, hitam dan putih, yang mutlak adalah hukum Tuhan, bagi mereka yang memeluk agama. Struktur narasi yang dibangun oleh sutradara ini berhasil menciptakan ketegangan emosional tanpa perlu elemen visual yang berlebihan. Keberhasilan film ini dalam menggabungkan drama personal dengan kritik sosial menjadikan A Separation sebagai karya penting dalam perkembangan sinema internasional.