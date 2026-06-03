Kritik Dino Patti Djalal Atas Frekuensi Perjalanan Prabowo ke Luar Negeri Menuai Balasan dari Pemerintah

Dino Patti Djalal menyoroti frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak efisien dan boros. Dia mengajukan lima saran perbaikan diplomasi, namun menegaskan Prabowo sering tidak merespons permintaan pertemuan dari pemimpin lain. Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Habiburokhman men respons dengan menuding kritik tersebut tidak etis dan menekankan manfaat diplomasi langsung yang dilakukan Prabowo, termasuk menarik investasi dan kesepakatan dagang. Debat ini menimbulkan perbedaan pendapat tentang gaya diplomasi dan how FirstLady

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri menuai sorotan dari beberapa kalangan, termasuk dari Dino Patti Djalal , pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Dino mencatat Prabowo menghabiskan satu dari enam hari pemerintahannya di luar negeri, sehinggaBNN tidak lazim.

Ia menilai gaya diplomasi tidak efisien karena memakan biaya besar dan mengusulkan lima saran: menggunakan komunikasi daring, memanfaatkan forum internasional, perencanaan dengan tujuan jelas, menerima lebih banyak tamu di dalam negeri, serta menyerahkan misi diplomatik taktis ke Menteri Luar Negeri Sugiono. Dino juga mengungkapkan bahwa Prabowo kerap tidak merespons permintaan4060pertemuan dari kepala negara lain, seperti kasus Presiden Finlandia Alexander Stubb lors sidang PBB di New York.

Klarifikasi datang dari Sekretaris Kababet Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya yang membela Prabowo dalam video 6 menit 44 detik. Namun, gaya komunikasi Teddy menuai kritik karena dianggap merendahkan Dino dengan menyinggung masa jabatannya yang hanya tiga bulan. Teddy menjelaskan bahwa lawatan Prabowo bertujuan membangun kedekatan emosional dengan pemimpin dunia dan menarik investasi, termasuk masuknya investasi Rp 2.430 triliun dalam 1,5 tahun terakhir serta kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa dan keberhasilan membebaskan WNI ditahan Israel.

Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, juga mengecam pendekatan komunikasi Dino yang dinilai memancing publik untuk membandingkan periode pemerintahan dan mencontohkan mantan presiden AS tidak mengkritik presiden berikutnya. Andreas Hugo Pareira dari PDIP menyoroti sikap pemerintah yang dianggap tidak akomodatif terhadap kritik justru serang legitimasi





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Prabowo Subianto Dino Patti Djalal Diplomasi Perjalanan Luar Negeri Kritik Pemerintah

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