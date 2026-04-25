Kriteria Indeks Saham BEI Diperbarui: Likuiditas dan Keterbukaan Jadi Prioritas

Bursa Efek Indonesia (BEI) memperbarui kriteria evaluasi indeks IDX30, LQ45, dan IDX80 dengan memasukkan faktor minimum free float, jumlah hari transaksi, dan aturan High Shareholding Concentration (HSC). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas konstituen indeks dan memastikan representasi pasar yang lebih akurat.

Bursa Efek Indonesia ( BEI ) telah merevisi kriteria evaluasi untuk indeks-indeks unggulan seperti IDX30 , LQ45 , dan IDX80 . Perubahan ini menandai pergeseran signifikan dari fokus tradisional pada kapitalisasi pasar sebagai satu-satunya penentu.

Kini, BEI memasukkan faktor-faktor tambahan seperti minimum free float, jumlah hari transaksi, dan aturan High Shareholding Concentration (HSC) dalam proses seleksi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas konstituen indeks dan memastikan bahwa indeks mencerminkan kondisi pasar yang lebih sehat dan stabil. Menurut Hendra, perubahan ini secara fundamental menggeser fokus seleksi saham dari sekadar ukuran besar (big caps) menjadi kualitas likuiditas dan keterbukaan saham di publik.

Artinya, saham dengan kapitalisasi besar tidak lagi otomatis masuk dalam indeks jika tidak memenuhi syarat distribusi kepemilikan dan aktivitas perdagangan. Dampaknya, komposisi indeks berpotensi mengalami perubahan signifikan. Emiten dengan kepemilikan saham yang terlalu terpusat atau free float rendah kini berada dalam posisi lebih rentan untuk terdepak dari indeks. Sebaliknya, saham-saham dengan distribusi kepemilikan yang lebih merata serta aktif diperdagangkan justru memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke dalam indeks, meskipun ukuran kapitalisasinya tidak sebesar emiten papan atas.

Penurunan harga pada saham kategori HSC seperti DSSA dan BREN mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap potensi eksklusi dari indeks. Tekanan pada saham perbankan besar seperti BMRI, BBCA, BBRI, dan BBNI menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap perubahan metodologi indeks. Perubahan kriteria ini akan berdampak pada strategi investasi, yang tidak lagi bisa hanya berbasis pada saham-saham big caps. Investor kini harus lebih selektif dalam melihat likuiditas riil dan struktur kepemilikan.

Analis PT MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menjelaskan bahwa perubahan ini akan menyebabkan rebalancing pada manajer investasi, yang berpotensi menyebabkan volatilitas harga saham. Investor disarankan untuk memperhatikan potensi emiten yang masuk dan keluar dari konstituen indeks untuk mengantisipasi perubahan strategi ke depan. Penyesuaian ini akan berlaku pada evaluasi mayor bulan April 2026 dan efektif pada hari bursa pertama bulan Mei 2026.

BEI menilai bahwa konsentrasi kepemilikan saham yang terlalu tinggi dapat berdampak pada pergerakan harga yang kurang mencerminkan kondisi pasar secara wajar. Dengan demikian, faktor HSC menjadi indikator penting dalam proses seleksi saham yang masuk ke dalam indeks unggulan. Total volume saham yang telah diperdagangkan mencapai 98,791 miliar senilai Rp67,823 triliun





BEI Indeks Saham IDX30 LQ45 IDX80 Free Float HSC Likuiditas Investasi

