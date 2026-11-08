Kristaps Porzingis Rehat dari Basket demi Kesehatan, Status di Warriors Belum Pasti

Center Golden State Warriors Kristaps Porzingis memutuskan rehat sementara dari bola basket demi kesehatannya, setelah tubuhnya tidak merespons latihan dengan intensitas tinggi.

Center Golden State Warriors Kristaps Porzingis memutuskan untuk sementara meninggalkan dunia bola basket demi memprioritaskan kesehatannya. Keputusan tersebut disampaikan Porzingis melalui akun X miliknya pada Minggu, 8 November 2026, dan dikutip di Jakarta pada hari yang sama.

Pemain berusia 31 tahun itu menyebut kondisi fisiknya tidak berjalan sesuai harapan setelah ia mulai meningkatkan intensitas latihan. Langkah ini membuat Porzingis memilih menjauh sejenak dari olahraga yang ia cintai, sembari menentukan langkah berikutnya untuk pemulihannya.

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Alasan Kristaps Porzingis Berhenti Sementara dari Latihan

Porzingis menyatakan tubuhnya tidak merespons seperti yang ia perkirakan ketika intensitas latihannya dinaikkan. Pernyataan itu menjadi dasar utama keputusannya untuk memprioritaskan kesehatan di atas jadwal kompetisi.

Porzingis tidak mengungkapkan secara terperinci masalah kesehatan yang dialaminya. Ia juga belum memastikan apakah keputusan rehat ini akan membuatnya pensiun atau kembali bermain pada masa mendatang.

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Dalam unggahannya, Porzingis menuliskan bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Namun, ia mengakui kondisinya belum berada pada level yang ia inginkan untuk tampil sesuai ekspektasi terhadap dirinya sendiri.

Posisi Warriors dan Status Porzingis Sejak September

Status Kristaps Porzingis bersama Golden State Warriors belum mendapatkan kepastian sejak akhir September. Pada periode tersebut, klub mengumumkan bahwa Porzingis harus menepi tanpa batas waktu karena masalah kesehatan.

Pemain asal Latvia itu juga tidak ikut bersama tim ke Hawaii untuk menjalani pemusatan latihan pramusim. Ketidakhadiran tersebut menjadi bagian dari situasi yang membuat status Porzingis di skuad Warriors masih menggantung hingga pengumuman terbaru ini.

Dalam unggahannya, Porzingis menyampaikan niat untuk bekerja sama dengan Golden State Warriors guna mencari solusi atas situasinya. Ia menulis ingin mencapai penyelesaian yang masuk akal bagi kedua pihak, yaitu dirinya dan klub.

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Karier Porzingis dan Dampak bagi Warriors ke Depan

Kristaps Porzingis terpilih pada urutan keempat NBA Draft 2015 oleh New York Knicks. Sepanjang 11 musim berkarier di NBA, ia telah memperkuat enam tim berbeda.

Hingga artikel ini ditulis, Golden State Warriors dan Porzingis belum mengumumkan jadwal kepastian kembali bermain. Bagi Warriors, ketidakpastian tersebut berarti posisi center masih bergantung pada perkembangan kesehatan pemainnya, sementara Porzingis sendiri masih membuka kemungkinan negosiasi solusi bersama klub.