Aktor Krisjiana Baharudin mengkonfirmasi prosedur vasektomi tidak memengaruhi stamina atau aktivitasnya, menepis mitos kesehatan pasca-operasi September lalu.

Aktor Krisjiana Baharudin secara terbuka mengklarifikasi keadaan tubuhnya pasca prosedur vasektomi yang ia jalani pada September tahun lalu. Pria berusia 32 tahun ini menegaskan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan pada kondisi fisik setelah menjalani operasi tersebut.

Krisjiana Baharudin memberikan pernyataan resmi tersebut di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 25 November. Klarifikasi ini ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan publik mengenai dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari.

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Tidak Ada Perubahan Signifikan Pasca Operasi

Krisjiana Baharudin menegaskan bahwa tidak ada perubahan berarti pada tubuhnya setelah tindakan medis tersebut. "Kalau setelah vasektomi sih enggak ada ya, enggak ada perubahan signifikan," ujar aktor kelahiran Bandung ini saat diwawancarai. Ia memastikan bahwa stamina dan kekuatan fisiknya tetap stabil seperti sebelum operasi.

Aktor yang merupakan suami dari Siti Badriah ini juga menepis berbagai anggapan miring yang sering dikaitkan dengan prosedur vasektomi. Banyak pihak yang mengira tindakan ini dapat memengaruhi aktivitas pria secara drastis, namun Krisjiana Baharudin membantah hal tersebut secara tegas. Ia menyatakan bahwa kondisi kesehatannya tidak mengalami penurunan.

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Menepis Mitos Hilangnya Gairah Seksual

Ayah dua anak ini juga menyangkal klaim bahwa vasektomi menyebabkan hilangnya gairah atau motivasi kerja. "Atau kalau kata orang-orang katanya jadi enggak ada gairah atau misalnya enggak mau kerja segala macam," ujarnya. Ia berargumen bahwa jika seseorang merasa kehilangan gairah setelah operasi, hal itu mungkin berasal dari kondisi dasar seseorang yang memang kurang motivaif.

Krisjiana Baharudin menjelaskan bahwa menurut pandangan medis, tidak ada hubungan langsung antara vasektomi dengan penurunan gairah atau malas bekerja. Ia menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali pada aspek kesehatan dan performa. Dari segi kekuatan fisik maupun stamina, keadaan dirinya tetap sama dan tidak ada perbedaan yang terasa.

Konfirmasi Aman dari Efek Samping Medis

Sebagai seorang ayah dan figur publik, Krisjiana Baharudin ingin memberikan kepastian bahwa vasektomi aman dilakukan. Ia mengonfirmasi bahwa tidak ada gejala atau efek samping yang ia rasakan setelah prosedur selesai. "Enggak ada, yang katanya nanti enggak bisa 'ehem' begitu. Ternyata enggak, aman-aman saja enggak ada perubahan," kata Krisjiana Baharudin.

Pernyataan ini menjadi penting mengingat banyaknya mitos kesehatan yang beredar di masyarakat mengenai dampak vasektomi pada pria. Krisjiana Baharudin berharap klarifikasinya dapat membantu publik memahami bahwa prosedur ini tidak mengganggu fungsi vital. Pengalaman pribadinya menjadi bukti nyata bahwa vasektomi dapat dilakukan tanpa dampak negatif yang signifikan bagi kualitas hidup.