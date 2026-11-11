Krisis Ueno Bank Paraguay: Dana Nasabah Tertahan, Presiden Pena Dimakzulkan

Krisis Ueno Bank di Paraguay menahan dana nasabah US$2,8 miliar. Presiden Santiago Pena dimakzulkan karena keterkaitannya dengan krisis ini.

Krisis perbankan di Paraguay memasuki fase serius setelah Ueno Bank kolaps dan membuat jutaan nasabah kehilangan akses terhadap simpanan mereka. Dari total dana sekitar US$2,8 miliar atau setara Rp44,8 triliun, baru sebagian kecil yang berhasil dikembalikan. Peristiwa ini juga menyeret sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Santiago Pena yang dimakzulkan pada Jumat, 6 November 2026.

Bank Sentral Paraguay telah mengembalikan sekitar US$335 juta atau Rp5,36 triliun kepada lebih dari 1,7 juta deposan hingga Senin, 9 November 2026. Sebagian besar dana nasabah masih belum bisa diakses. Pengembalian tersebut belum berarti seluruh simpanan nasabah telah kembali.

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Mekanisme Penjaminan Simpanan Ueno Bank

Pemerintah Paraguay telah mengaktifkan skema penjaminan simpanan untuk mengembalikan uang nasabah Ueno Bank. Skema ini melindungi simpanan hingga sekitar US$37.000 atau Rp592 juta untuk setiap deposan di satu lembaga perbankan.

Undang-undang darurat yang disahkan setelah Ueno Bank kolaps mengizinkan pembayaran awal hingga sekitar US$19.000 atau Rp304 juta dalam waktu satu minggu. Sisa pembayaran dijadwalkan pada pekan berikutnya.

Hingga Senin, Bank Sentral Paraguay menyalurkan sekitar US$335 juta kepada lebih dari 1,7 juta deposan. Jumlah itu mencakup 93,1% dari nasabah yang berhak menerima pembayaran pada tahap tersebut. Bank Sentral mengidentifikasi sekitar 1.867.000 nasabah Ueno yang berhak mengakses dana penjaminan simpanan.

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Sebelum kolaps, Ueno mengklaim memiliki lebih dari 3 juta nasabah dan berkembang sangat cepat hingga menjadi salah satu lembaga perbankan terbesar di Paraguay. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, bank ini mengumpulkan simpanan sekitar US$2,8 miliar. Ueno Bank diambil alih pada 3 November 2026 akibat masalah solvabilitas yang serius.

Dana Publik dan Posisi Para Pihak

Direktur Dana Penjamin Simpanan Bank Sentral Paraguay, Jose Maciel, mengatakan sekitar 71% dari total simpanan berasal dari sektor swasta. Sisanya merupakan dana sektor publik, terutama milik Institut Jaminan Sosial (IPS).

IPS mengelola dana pensiun dan layanan kesehatan bagi lebih dari 1,5 juta orang. Lembaga ini diketahui memiliki sekitar US$516 juta atau Rp8,26 triliun yang tersimpan di Ueno Bank.

Maciel memperkirakan dana penjaminan hanya mampu mengembalikan sekitar US$740 juta atau Rp11,84 triliun, setara 27% dari total simpanan Ueno. Dalam wawancara pada Selasa, 10 November 2026, ia menyatakan sisa simpanan harus menunggu proses resolusi bank ini.

Direktur Investasi IPS, Hugo Diaz, menyatakan pengembalian dana pensiun akan bergantung pada proses pemindahan aset dan kewajiban Ueno ke lembaga keuangan lain. Pemulihan pinjaman yang sebelumnya disalurkan bank tersebut juga menjadi faktor penentu. Presiden baru Paraguay, Pedro Alliana, menyatakan pemulihan dana pensiun akan menjadi prioritas pemerintah.

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Penyelidikan Jaksa Atas Dugaan Pengalihan Dana

Jaksa Paraguay menelusuri dugaan pengalihan dana ke luar negeri dan meminta bantuan otoritas Amerika Serikat (AS), Luksemburg, dan Argentina. Jaksa Manuel Doldan mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan ketiga negara itu untuk mengidentifikasi aset individu dan perusahaan yang diselidiki, termasuk aset mantan Presiden Santiago Pena.

Pada Senin, 9 November 2026, penyidik menggerebek salah satu kantor cabang Ueno Bank dan menyita dokumen terkait investasi Pena. Dokumen itu digunakan jaksa untuk meminta pembekuan aset kripto di Luksemburg. Otoritas juga menggeledah dua tempat tinggal Pena yang berusia 47 tahun.

Pada Selasa, 10 November 2026, penyidik membuka sebuah brankas milik Pena, tetapi tidak menemukan apa pun di dalamnya. Penyidik juga menyita dokumen dari kediaman Carlos Carvallo, mantan kepala Bank Sentral Paraguay yang sebelumnya mengundurkan diri atas permintaan Pena setelah krisis Ueno Bank. Carvallo diketahui pernah menjabat sebagai pimpinan Ueno.

Pena dan Carvallo kini sama-sama ditahan sambil menunggu proses persidangan. Pena sebelumnya memiliki saham di perusahaan induk Ueno sebelum menjual kepemilikannya pada tahun lalu. Ia dituduh menggunakan pengaruhnya sebagai presiden untuk mengarahkan jutaan dolar dana simpanan pemerintah ke Ueno Bank, serta menyembunyikan atau mengecilkan persoalan keuangan meski peringatan soal kualitas pinjaman dan solvabilitas telah muncul. Pena membantah seluruh tuduhan tersebut.

Dampak bagi Nasabah dan Pembayaran Lanjutan

Nasabah besar seperti perusahaan, organisasi, pemadam kebakaran sukarela, dan lembaga pemerintah harus menunggu proses penyelesaian lebih lanjut. Sisa simpanan mereka belum termasuk dalam tahap pembayaran awal yang sedang berjalan.

Sisa pembayaran penjaminan dijadwalkan pada pekan berikutnya setelah tahap awal sebesar sekitar US$19.000 atau Rp304 juta per deposan. Jadwal tersebut menjadi acuan bagi jutaan nasabah yang masih menunggu kepastian pengembalian simpanan mereka.