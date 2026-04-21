Krisis Trofi Dua Musim, Alvaro Arbeloa Desak Real Madrid Segera Berbenah

Real Madrid tengah dalam tekanan berat setelah puasa gelar selama dua musim. Pelatih Alvaro Arbeloa menuntut skuadnya untuk segera memperbaiki performa dan mentalitas di tujuh laga tersisa La Liga.

Alvaro Arbeloa , pelatih kepala Real Madrid , kini berada dalam sorotan tajam setelah klub raksasa Spanyol tersebut harus menelan kenyataan pahit tanpa raihan trofi dalam dua musim kompetisi secara berturut-turut. Bagi sebuah institusi sebesar Los Blancos yang terbiasa dengan budaya juara, situasi ini dianggap sebagai krisis serius yang menuntut evaluasi menyeluruh dari seluruh elemen internal klub.

Menjelang laga krusial menghadapi Deportivo Alaves dalam lanjutan La Liga pada Rabu, 22 April 2026, Arbeloa mengakui bahwa moral dan suasana di dalam ruang ganti sedang berada di titik yang tidak ideal. Meski begitu, ia menegaskan bahwa timnya tidak boleh terus-menerus mencari alasan atau pembelaan atas kegagalan tersebut. Fokus utama yang ditekankan oleh sang pelatih adalah menyapu bersih tujuh pertandingan tersisa di liga domestik sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki posisi di papan klasemen.

Dalam konferensi persnya, Arbeloa menyatakan dengan tegas bahwa standar tinggi yang tertanam dalam DNA Real Madrid tidak pernah mengalami degradasi. Ia menekankan bahwa di klub ini, hasil imbang pun sering kali dipandang sebagai sebuah kegagalan fatal yang tidak dapat ditoleransi oleh pendukung setia mereka. Arbeloa memahami sepenuhnya bahwa tekanan adalah bagian tak terpisahkan dari pekerjaannya. Menurutnya, kegagalan dalam mempersembahkan gelar selama dua musim adalah kondisi yang sangat tidak wajar bagi Real Madrid dan menuntut kebangkitan instan. Ia berharap seluruh pemain memiliki kesadaran kolektif mengenai ekspektasi besar yang dibebankan kepada setiap individu yang mengenakan seragam kebanggaan tersebut. Mentalitas klub untuk selalu menatap masa depan harus tetap menjadi prioritas utama demi mengembalikan kejayaan tim di kancah domestik maupun Eropa.

Lebih lanjut, Arbeloa menyoroti masalah inkonsistensi yang menjadi penyakit utama timnya di ajang La Liga. Ia mengamati adanya kesenjangan performa yang cukup mencolok, di mana skuadnya sering kali tampil gemilang saat berhadapan dengan tim-tim besar namun justru kesulitan meraih poin penuh ketika bertemu dengan lawan yang secara teknis berada di bawah kualitas mereka. Faktor disparitas performa inilah yang dianggap menjadi penyebab utama hilangnya poin-poin krusial sepanjang musim. Arbeloa mengakui bahwa masih banyak celah dalam taktik dan detail permainan yang perlu dibenahi agar stabilitas tim tetap terjaga hingga akhir musim. Ia mencontohkan beberapa pertandingan, termasuk melawan Girona, yang menunjukkan betapa sulitnya menjaga ritme permainan di kompetisi domestik dibandingkan dengan turnamen seperti Liga Champions. Melalui evaluasi mendalam ini, ia berharap para pemain dapat menunjukkan reaksi positif dan membuktikan kapasitas mereka di sisa musim kompetisi guna mengembalikan kepercayaan para suporter yang sempat luntur akibat hasil mengecewakan dalam dua tahun terakhir.





