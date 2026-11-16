Krisis Timnas Prancis Pasca Kalah Italia, Rayan Cherki dan Bradley Barcola Bertengkar

Ketegangan meledak di ruang ganti Timnas Prancis pasca kalah 1-3 dari Italia, melibatkan adu mulut Rayan Cherki dan Bradley Barcola. Zidane turun tangan.

Suasana tegang terjadi di dalam kamp pelatihan Timnas Prancis setelah konflik internal meledak di antara dua pemain kunci. Rayan Cherki dan Bradley Barcola terlibat adu mulut sengit yang berlangsung lama. Insiden ini terjadi tepat setelah babak pertama berakhir.

Detail Konflik Ruang Ganti Timnas Prancis

Krisis ini meletus di dalam ruang ganti usai babak pertama melawan Italia. Pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1 saat istirahat. Namun, situasi berubah menjadi tidak terkendali setelah ketegangan memuncak di antara para pemain. Laporan mengonfirmasi bahwa adu mulut ini sangat sengit dan membuat suasana hancur.

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Rayan Cherki meninggalkan ruang ganti dengan wajah marah besar setelah perdebatan tersebut. Insiden ini mencerminkan besarnya ketegangan yang sudah merajalela di dalam timnas Prancis. Hal ini terjadi meskipun pertandingan belum selesai dan babak kedua masih akan berlangsung.

Posisi Pemain dan Penggantian pada Menit Akhir

Kedua pemain tersebut sebelumnya masuk sebagai bagian dari susunan pemain utama Prancis. Mereka menghadapi Italia langsung di babak pertama. Setelah jeda babak pertama selesai, mereka melanjutkan kembali pertandingan di lapangan. Kondisi tim terlihat sangat tidak stabil saat itu.

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Tim pelatih akhirnya mengambil keputusan strategis untuk mengganti pemain. Bradley Barcola digantikan pada menit ke-76 pertandingan. Sementara itu, Rayan Cherki juga diganti oleh pelatih pada menit ke-82. Perubahan ini dilakukan untuk meredam situasi yang sudah semakin panas.

Kemenangan Italia dan Dampak Psikologis Prancis

Meskipun ketegangan ada, Timnas Italia berhasil memastikan kemenangan mereka di babak kedua. Mereka menambah dua gol penting untuk menutup permainan. Gol pertama Italia dicetak pada menit ke-63 pertandingan. Gol kedua masuk melalui serangan Italia pada menit ke-75.

Skor akhir pertandingan berakhir menjadi 3-1 untuk kemenangan Italia. Skor ini meninggalkan sejumlah pertanyaan besar mengenai performa Prancis. Kekalahan ini memicu reaksi marah di kalangan suporter Italia. Media Italia juga menyorot kegagalan tim tetangga ini dengan keras.

Respons Zinedine Zidane Atas Kekalahan Ini

Meskipun Prancis menang atas Turki dengan skor 2-1 pada pertandingan berikutnya. Tim ini memastikan lolos ke perempat final UEFA Nations League. Posisi puncak klasemen berhasil dipertahankan oleh Zidane dan anak didiknya. Namun, gema kekalahan atas Italia tetap terasa oleh para pemain.

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Zinedine Zidane berbicara tentang pesan khusus kepada para pemain setelah kekalahan. Ia menegaskan bahwa ia meminta mereka untuk tidak menyerah pada kekhawatiran. Zidane berkata bahwa ia meminta mereka untuk tidak panik di tengah tekanan.

Zinedine Zidane juga mengakui bahwa timnya tidak sepenuhnya layak menerima kekalahan. Ia menyatakan kalimat bahwa mereka kalah namun tidak adil. Pernyataan ini menunjukkan upaya pelatih untuk menjaga moral tim tetap tinggi.