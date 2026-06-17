Krisis Selat Hormuz Dorong Asia Tenggara Percepat Diversifikasi Energi

IEA menyatakan krisis energi akibat gangguan di Selat Hormuz mengekspos kerentanan struktural sektor energi Asia Tenggara, mendorong perlunya diversifikasi pasokan, efisiensi energi, dan kerja sama regional yang lebih kuat.

Gangguan aliran minyak dan gas melalui Selat Hormuz telah memperlihatkan kerentanan struktural sektor energi di Asia Tenggara. Badan Energi Internasional ( IEA ) dalam laporan terbarunya yang dirilis Selasa (16/6/2026) menilai kawasan ini perlu segera mempercepat diversifikasi pasokan, memperkuat efisiensi energi, dan memperdalam kerja sama regional.

Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol menegaskan bahwa krisis energi telah mengekspos kelemahan struktural yang harus ditangani secara cepat dan kuat. Menurut Birol, Asia Tenggara merupakan kawasan penting yang membentuk tren energi global, dengan kontribusi diperkirakan mencapai 20 persen dari pertumbuhan permintaan energi dunia dalam dekade mendatang, kedua setelah India. IEA melaporkan bahwa tagihan impor energi Asia Tenggara diperkirakan mencapai 160 miliar dolar AS tahun ini.

Angka tersebut diproyeksikan naik menjadi 400 miliar dolar AS atau setara dengan 5 persen dari perekonomian kawasan pada tahun 2050. Krisis di Selat Hormuz memberikan dampak yang sangat besar karena Timur Tengah menyumbang 60 persen impor minyak mentah kawasan, dan hampir separuh produk minyak yang disuling juga berasal dari minyak mentah Timur Tengah. Akibatnya, hampir terhentinya pengiriman energi melalui selat tersebut tidak hanya memicu krisis energi, tetapi juga kekurangan bahan baku petrokimia, produk kimia, dan elpiji rumah tangga.

Pemerintah di kawasan telah mengambil langkah darurat seperti mendorong warga bekerja dari rumah dan menggunakan transportasi publik. Namun, menurut IEA, langkah darurat saja tidak cukup. Asia Tenggara harus mengatasi kerentanan sistem energi yang bergantung pada impor. Diversifikasi sumber energi dan rute pasokan menjadi prioritas utama untuk mengurangi paparan impor dan memperkuat ketahanan energi.

Beberapa negara dapat mengembangkan sumber minyak dan gas yang belum dimanfaatkan, atau meningkatkan listrik terbarukan. Kapasitas listrik terbarukan di kawasan ini sudah naik hampir tiga kali lipat dalam satu dekade, dengan percepatan pemanfaatan tenaga surya. Filipina bahkan menjadi tujuan terbesar kedua ekspor tenaga surya China pada triwulan pertama 2026. Batubara juga dapat menjadi alternatif, sementara nuklir menjadi opsi diversifikasi jangka panjang meskipun pelaksanaannya bergantung pada percepatan pembangunan.

Listrik diperkirakan akan semakin penting di masa depan energi Asia Tenggara. Permintaan listrik kawasan tumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan konsumsi energi secara keseluruhan, didorong oleh ekspansi penduduk dan ekonomi, industri ringan, penyejuk ruangan, serta kendaraan listrik. Jumlah penyejuk ruangan rumah tangga di Asia Tenggara diperkirakan naik tiga kali lipat pada 2035, dan saat ini satu dari lima mobil yang terjual adalah kendaraan listrik. Selain kebijakan tingkat negara, Birol mendorong penguatan kerja sama ASEAN untuk ketahanan energi.

Kerja sama regional yang lebih terkoordinasi dapat menekan biaya dan memperkuat keamanan pasokan, terutama melalui ASEAN Power Grid, keamanan minyak, dan strategi industri. ASEAN telah memiliki kerangka kerja untuk memperkuat ketahanan energi kawasan, seperti ASEAN Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Keamanan Minyak (APSA), Jaringan Kelistrikan ASEAN (APG), dan Pipa Gas Trans-ASEAN (TAGP). Namun, belum semuanya berjalan.

Saat ini, kerja sama yang paling nyata adalah perdagangan listrik lintas batas melalui APG, contohnya proyek Lao PDR-Thailand-Malaysia yang dimulai pada 2018 dan diperluas menjadi Lao PDR-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project (LTMS-PIP) sejak 2022. Proyek ini memungkinkan listrik diperdagangkan melalui jaringan yang sudah ada di empat negara. Namun, APG belum menjadi jaringan listrik kawasan yang sepenuhnya terpadu. Sementara itu, APSA dan TAGP belum beroperasi; APSA sudah ada sejak 2009 dan diperbarui pada 2025, tetapi ratifikasi dan operasionalisasinya belum tuntas.

Dalam pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN terkait situasi Timur Tengah pada 13 April 2026, Singapura dan Vietnam menekankan pentingnya kerja sama energi ASEAN. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyerukan percepatan ratifikasi APSA, realisasi awal APG, serta kerja sama yang lebih kuat untuk menjaga rantai pasok tetap terbuka dan tangguh. Menurut Balakrishnan, langkah-langkah ini akan memperkuat kesiapan kawasan menghadapi krisis berikutnya.

Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan bahwa gangguan di Selat Hormuz telah memicu guncangan besar pada rantai pasok global dan berdampak signifikan terhadap ekonomi serta kehidupan warga ASEAN. Dengan demikian, diperlukan komitmen bersama untuk mempercepat transformasi energi dan mengurangi ketergantungan pada impor dari kawasan rawan konflik. Krisis ini menjadi pelajaran berharga bagi Asia Tenggara untuk segera membangun sistem energi yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan mandiri





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Selat Hormuz Energi Asia Tenggara IEA Diversifikasi Energi Kerja Sama ASEAN

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