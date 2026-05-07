Krisis Pendidikan Indonesia: Strategi Menangani Jutaan Anak Tidak Sekolah

Analisis mendalam mengenai tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia yang mencapai hampir 4 juta jiwa serta berbagai strategi intervensi komprehensif untuk mengatasinya.

Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan yang sangat serius terkait dengan tingginya angka anak tidak sekolah atau yang sering disebut dengan istilah ATS.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada awal April 2026, tercatat ada sekitar 3.966.858 anak usia sekolah yang hingga kini belum bisa mengakses layanan pendidikan formal. Angka ini mencerminkan adanya gap yang lebar dalam distribusi akses pendidikan di seluruh penjuru tanah air.

Jika dirinci lebih dalam, terdapat 1.913.633 anak yang sama sekali belum pernah mencicipi bangku sekolah, 986.755 anak yang terpaksa putus sekolah di tengah jalan, serta 1.066.470 anak yang sebenarnya telah lulus namun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Situasi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan seluruh stakeholder pendidikan untuk segera mengambil langkah konkret agar generasi muda Indonesia tidak kehilangan kesempatan untuk berkembang.

Menanggapi data tersebut, Kurniasih selaku politisi PKS memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah menerapkan sistem data real-time dalam memetakan persebaran anak tidak sekolah. Penggunaan data yang akurat dan mutakhir dianggap sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran. Menurut Kurniasih, intervensi yang dilakukan pemerintah tidak boleh bersifat general atau pukul rata, melainkan harus berbasis data agar efektivitas program dapat terukur dengan jelas.

Ia menekankan bahwa tingginya angka anak tidak sekolah tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu metode saja, melainkan membutuhkan strategi komprehensif yang mencakup perluasan akses fisik sekolah hingga penguatan program afirmasi bagi kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi maupun sosial. Lebih lanjut, Kurniasih mendorong pemerintah untuk tidak hanya terpaku pada jalur pendidikan formal. Ia menyarankan penguatan jalur pendidikan alternatif seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, pengembangan sekolah terbuka, serta optimalisasi pembelajaran jarak jauh.

Hal ini menjadi sangat krusial terutama bagi anak-anak dari pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, di mana akses terhadap sekolah formal seringkali menjadi kendala utama. Program bantuan pendidikan harus dirancang sedemikian rupa agar benar-benar menjangkau mereka yang berada di garis kemiskinan ekstrem sehingga rantai putus sekolah dapat diputus. Penanganan kasus ATS harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda tergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi oleh setiap anak.

Bagi kelompok anak yang belum pernah bersekolah, fokus utama pemerintah seharusnya adalah memperluas akses pendidikan dasar, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang dikenal dengan istilah wilayah 3T. Di wilayah-wilayah ini, kendala geografis dan kurangnya tenaga pendidik seringkali menjadi penghambat utama. Sementara itu, bagi anak-anak yang putus sekolah, pemerintah perlu memperkuat program reintegrasi ke dalam sistem pendidikan yang dibarengi dengan pendampingan sosial secara berkelanjutan agar mereka tidak kembali putus sekolah.

Bagi mereka yang sudah lulus namun terhenti langkahnya untuk melanjutkan pendidikan, pemberian insentif dan penguatan jalur pendidikan vokasi menjadi solusi yang tepat agar mereka memiliki keterampilan praktis yang siap digunakan di dunia kerja. Kurniasih juga memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah dalam memperkuat pendidikan nonformal dan informal di wilayah terpencil melalui program Sekolah Satu Atap dan penguatan program kesetaraan seperti Paket A, B, dan C. Pemanfaatan teknologi informasi, terutama penyediaan jaringan internet yang stabil untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di wilayah pelosok, dinilai sebagai terobosan yang sangat penting.

Namun, ia mengingatkan dengan tegas bahwa implementasi teknologi ini harus dipastikan tepat guna dan berkelanjutan. Pemerintah tidak boleh hanya mengejar target formalitas program, tetapi harus memastikan bahwa keberadaan teknologi tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas literasi dan numerasi anak-anak di seluruh Indonesia agar mereka memiliki daya saing yang setara dengan anak-anak di kota besar





