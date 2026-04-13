Krisis Pasokan: Petani Asia Tenggara Terancam Akibat Gangguan di Selat Hormuz

Ketidakpastian di Selat Hormuz mengganggu pasokan bahan bakar dan pupuk, memicu krisis bagi petani di Asia Tenggara. Harga pupuk dan solar meroket, memaksa petani menunda tanam dan mempertimbangkan kembali aktivitas pertanian mereka. Beras sebagai makanan pokok terancam, dengan dampak yang lebih luas bagi ketahanan pangan global.

Gangguan pada pasokan bahan bakar dan pupuk akibat ketidakpastian situasi di Selat Hormuz menyebabkan kesulitan bagi petani dalam menjalankan aktivitas pertanian mereka. Jalur ini merupakan rute krusial untuk distribusi energi dan bahan baku pertanian ke seluruh kawasan Asia. Dampaknya sangat terasa di berbagai negara Asia Tenggara , di mana jutaan petani kecil kini menghadapi lonjakan biaya produksi yang signifikan.

Harga pupuk dan solar telah meningkat tajam, dalam beberapa kasus bahkan mencapai dua hingga tiga kali lipat. Kondisi ini memaksa para petani untuk beradaptasi dengan berbagai cara yang berpotensi berdampak pada produksi pangan. Di Thailand, sebagian petani dilaporkan terpaksa membiarkan padi yang sudah siap panen tetap di sawah karena tingginya biaya panen yang tidak lagi ekonomis. Sementara itu, di negara-negara lain, petani mulai menunda musim tanam karena ketidakpastian harga dan pasokan yang terus berlanjut. Situasi ini menunjukkan betapa rentannya sektor pertanian terhadap fluktuasi geopolitik dan gangguan rantai pasok global. Direktur BRM Agro di Kamboja, Patrick Davenport, memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi yang semakin menekan para petani. Ia menyatakan bahwa banyak petani yang merasa panik karena sebagian besar dari mereka sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Krisis ini menjadi perhatian serius karena beras, sebagai makanan pokok, sangat vital bagi lebih dari separuh populasi dunia. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi fondasi ekonomi utama bagi masyarakat pedesaan di Asia Tenggara. Meskipun biaya produksi meningkat, harga beras global justru masih relatif rendah. Harga acuan beras putih Thailand bahkan sempat menyentuh level terendah dalam satu dekade, yaitu di bawah US$400 per ton atau sekitar Rp6.800.000. Kondisi ini semakin memperparah tekanan pada margin keuntungan petani, sehingga dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan di kawasan. Ketidakstabilan harga dan pasokan juga berpotensi memicu ketidakpastian di pasar dan merugikan konsumen. Ekonom utama di Food and Agriculture Organization (FAO), Máximo Torero, telah memperingatkan akan dampak yang lebih luas jika gangguan pasokan terus berlanjut. Beliau mengatakan bahwa margin keuntungan petani yang sangat tipis akan memaksa mereka untuk mengurangi luas tanam. Ia menambahkan, jika penutupan Selat Hormuz berlanjut selama 20 hingga 30 hari lagi, dampaknya terhadap ketersediaan pangan dapat mulai terasa pada paruh kedua tahun ini. Ini menggarisbawahi pentingnya stabilitas jalur transportasi dan pasokan bahan baku bagi ketahanan pangan global. Di Filipina, salah satu importir beras terbesar dunia, produksi diperkirakan akan mengalami penurunan signifikan. Manajer nasional Federation of Free Farmers Cooperatives, Raul Montemayor, menyebutkan bahwa output beras bisa turun setidaknya 10 persen tahun ini. Penurunan ini setara dengan sekitar dua juta ton dari total produksi nasional yang diproyeksikan mencapai 20,3 juta ton.





Waduh, Iran Mengaku Tak Mampu Membersihkan Ranjau yang Ditebarnya di Selat HormuzJPNN.com : Iran memasang ranjau-ranjau tersebut di Selat Hormuz bulan lalu menggunakan kapal-kapal kecil setelah pecahnya perang yang melibatkan AS dan Israe

Selat Hormuz Kini Jadi 'Gerbang Berbayar', Perdagangan Global TerancamPerang Iran mengguncang perdagangan global, mengendalikan Selat Hormuz. Biaya akses aman dan ketidakpastian pelayaran memicu risiko baru bagi ekonomi dunia.

Iran dan AS Capai Kesepakatan di Pakistan: Pencairan Dana & Pembukaan Selat HormuzKetua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memimpin perundingan dengan Amerika Serikat di Pakistan yang menghasilkan kesepakatan pencairan dana Iran sebesar 6 miliar dolar AS yang dibekukan di Qatar. Sebagai gantinya, Iran akan membuka Selat Hormuz. Meski ada kesepakatan, akses Iran terhadap dana tersebut belum akan diberikan dalam waktu dekat.

Dubes: Negosiasi mesti berlanjut agar kapal RI lolos dari Selat HormuzDuta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyampaikan bahwa kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz masih perlu melalui tahap negosiasi dengan ...

Inggris dilaporkan gelar pembicaraan soal Selat Hormuz pekan depanInggris akan mengadakan pembicaraan dengan para sekutunya terkait pembukaan Selat Hormuz untuk pelayaran tanpa membayar pungutan kepada Iran pada pekan depan, ...

Alasan Dua Kapal RI Belum Bisa Lewat Selat HormuzDua kapal tanker Pertamina masih tertahan di Teluk Persia lebih dari sebulan karena kondisi Selat Hormuz imbas perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang belum sepenuhnya mereda.

