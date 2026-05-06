Krisis Pantai Utara Jawa: Erosi, Abrasi, dan Kenaikan Muka Air Laut

Kawasan pesisir pantai utara Jawa menghadapi krisis yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini disebabkan oleh endapan yang belum terkompaksi secara kuat, sehingga mudah mengalami erosi dan pemampatan. Krisis di pantai utara Jawa bukan hanya soal abrasi, melainkan juga kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah.

Kawasan pesisir pantai utara Jawa menghadapi krisis yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini disebabkan oleh endapan yang belum terkompaksi secara kuat, sehingga mudah mengalami erosi dan pemampatan.

Analisis menggunakan citra satelit Sentinel periode 2000-2024 menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Erosi justru terjadi di area delta yang seharusnya menjadi lokasi sedimentasi atau penambahan daratan. Hal ini diduga kuat akibat aktivitas manusia di daerah hulu, seperti pembangunan bendungan dan kanalisasi sungai yang memutus suplai sedimen ke muara. Krisis di pantai utara Jawa bukan hanya soal abrasi, melainkan juga kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah.

Berdasarkan data altimetri, muka air laut di pantai utara Jawa naik rata-rata 0,41 cm per tahun. Di sisi lain, laju penurunan tanah di beberapa kota terjadi jauh lebih cepat. Penurunan tanah tertinggi tercatat di Demak (16 cm/tahun), Jakarta (15 cm/tahun), Sidoarjo (14 cm/tahun), dan Pekalongan (11 cm/tahun)





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pantai Utara Jawa Erosi Abrasi Kenaikan Muka Air Laut Penurunan Muka Tanah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Penurunan Muka Tanah di Tuban Terparah Se-Pantura JawaLand subsidence (penurunan muka tanah) di Tuban tercatat terparah se-wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Read more »

Pantura Jawa Dalam Kondisi Krisis, 65,8 Persen Garis Pantai Alami ErosiDilihat menggunakan Citra Satelit Sentinel selama periode 2000 hingga 2024, menunjukkan tren perubahan garis pantai yang mengkhawatirkan.

Read more »

65,8 Persen Garis Pantai Alami Erosi, Pantura Jawa Dalam Kondisi KrisisDilihat menggunakan Citra Satelit Sentinel selama periode 2000 hingga 2024, menunjukkan tren perubahan garis pantai yang mengkhawatirkan.

Read more »

Daratan Hilang di Pantura Jawa, BRIN: Erosi Masif Capai 65,8 Persen65,8 persen garis pantai utara Jawa terkikis erosi. Di Bekasi hingga Demak, air laut sudah merangsek masuk hingga 6 kilometer ke daratan.

Read more »

MPR: Krisis rob Sayung Demak harus ditangani sebagai krisis nasionalWakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai krisis rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, merupakan bagian dari krisis pesisir Pantai Utara ...

Read more »

Bahaya di Pantura Jawa, Peringatan Tanda Bahaya Kondisi GentingTingkat abrasi di Pantai Utara Jawa mencapai 65,8%, dipicu pembangunan dan modifikasi lingkungan.

Read more »