Krisis Panas Mengancam Sistem Pangan Global: Lebih dari 1 Miliar Orang Terpapar

Laporan terbaru FAO dan WMO memperingatkan bahwa panas ekstrem mengancam produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, dan kesejahteraan buruh tani di seluruh dunia. Lebih dari 1 miliar orang terpapar risiko panas ekstrem, dengan dampak signifikan pada produktivitas tenaga kerja dan ketahanan pangan.

Sebuah botol plastik tergeletak di atas tanah kering dan retak, menjadi saksi bisu cekungan Bendungan Turkmenli yang mengering, tempat dulunya air menutupi lanskap di Marmara Ereglisi, provinsi Tekirdag, Turki barat laut, pada tanggal 11 Agustus 2025.

Panas ekstrem kini merambah ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari lahan pertanian, peternakan, perikanan, hingga mengganggu jam kerja para buruh tani. Suhu siang dan malam terus bertahan di atas normal dalam jangka waktu yang lama, mengakibatkan penurunan hasil panen, stres pada hewan ternak, kematian ikan akibat kekurangan oksigen, dan hilangnya kemampuan bekerja bagi jutaan pekerja di lapangan.

Laporan terbaru dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bersama Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), yang dirilis pada 22 April 2026, memperingatkan bahwa sistem pangan global berada di garis depan krisis panas. FAO mencatat bahwa lebih dari 1 miliar orang saat ini terpapar ancaman panas ekstrem, yang secara langsung berdampak pada produktivitas tenaga kerja. Setiap tahun, sekitar 500 miliar jam kerja hilang karena suhu yang terlalu tinggi untuk bekerja dengan aman.

Sektor pertanian menjadi yang paling terpukul karena sebagian besar aktivitasnya dilakukan di ruang terbuka, di bawah sinar matahari langsung, dengan perlindungan yang terbatas. Dalam laporan tersebut, panas ekstrem didefinisikan sebagai periode ketika suhu siang dan malam meningkat melewati kisaran normal dalam waktu yang cukup lama, sehingga memicu tekanan fisiologis dan kerusakan fisik pada tanaman, ternak, ikan, pohon, dan manusia. Hal ini sangat penting karena kerusakan seringkali terjadi bahkan saat malam hari pun tetap panas.

Frekuensi, intensitas, dan durasi gelombang panas telah meningkat tajam dalam setengah abad terakhir. Seiring dengan kenaikan suhu rata-rata bumi, ruang aman biologis semakin menyempit. FAO memperkirakan bahwa intensitas panas ekstrem berpotensi meningkat dua kali lipat jika pemanasan global mencapai 2 derajat Celsius, dan empat kali lipat jika mencapai 3 derajat Celsius, dibandingkan dengan level 1,5 derajat Celsius. Di lahan pertanian, suhu di atas 30 derajat Celsius sudah cukup untuk mengurangi hasil panen banyak komoditas utama.

Dinding sel tanaman melemah, serbuk sari menjadi steril, senyawa oksidatif beracun meningkat, dan proses pembentukan biji terganggu. Kentang dan barley lebih rentan karena memiliki ambang batas tekanan yang lebih rendah. Petani seringkali melihat gejala sederhana seperti tanaman berbunga tetapi tidak menghasilkan buah, daun cepat layu, dan buah mengecil. Sebagai contoh, di pegunungan Fergana, Kyrgyzstan, pada musim semi 2025, suhu mencapai 30,8 derajat Celsius, sekitar 10 derajat di atas normal.

Gandum dan tanaman buah mengalami kejutan termal, penguapan meningkat, kapasitas irigasi menurun, serangan belalang merebak, dan panen serealia akhirnya merosot sebesar 25%. Dalam sektor peternakan, tekanan mulai terasa pada suhu di atas 25 derajat Celsius untuk banyak spesies ternak. Ayam dan babi lebih rentan karena tidak memiliki kelenjar keringat. Saat panas melanda, hewan mencari tempat teduh, minum lebih banyak air, makan lebih sedikit, dan meminimalkan gerakan.

Jika paparan berlanjut, gangguan pencernaan, kerusakan organ, hingga syok kardiovaskular dapat terjadi. Pada sapi perah, produksi susu menurun bersamaan dengan kadar lemak dan protein. Di perairan, panas bekerja dengan cara yang berbeda. Air yang lebih hangat menyimpan oksigen lebih sedikit, memaksa ikan untuk bernapas lebih cepat untuk bertahan hidup.

Jika ambang toleransi terlampaui, kegagalan jantung dapat terjadi. FAO mencatat bahwa 91% lautan dunia mengalami setidaknya satu gelombang panas laut sepanjang tahun 2024. Panas ekstrem ini kemudian diperparah oleh ancaman lain, seperti tanah yang cepat kehilangan kelembapan, akar yang kekurangan air, dan kekeringan yang tiba-tiba. Kasus serupa tercatat di Amerika Serikat, Rusia, Australia, China, dan Brasil.

Di Brasil, pada akhir tahun 2023 hingga 2024, hasil kedelai menurun hingga 20% ketika suhu rata-rata bertahan sekitar 7 derajat di atas normal dalam jangka waktu yang lama. Buruh tani menghadapi risiko dehidrasi, cedera ginjal, penyakit kronis, hingga kematian karena bekerja sambil mengangkat beban, berjalan jauh, dan terpapar sinar matahari langsung.

FAO memperkirakan bahwa jumlah hari dalam setahun ketika cuaca terlalu panas untuk bekerja dapat mencapai 250 hari di banyak wilayah Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara tropis, serta sebagian Amerika Tengah dan Selatan. Sistem peringatan dini menjadi solusi pertama. Petani yang menerima informasi suhu tinggi beberapa hari sebelumnya dapat mengubah jadwal tanam, menambahkan mulsa, menyimpan air, memindahkan jadwal irigasi ke pagi atau malam hari, dan memberikan peneduh pada tanaman sayur.

Untuk ternak, pakan diberikan pada jam yang lebih sejuk untuk mengurangi panas metabolik. FAO memberikan contoh proyek di Kamboja yang membantu sekitar 450 ribu petani melalui stasiun cuaca dan aplikasi ponsel yang berisi panduan spesifik komoditas. Ketika perkiraan suhu melebihi 38 derajat Celsius, petani menerima peringatan untuk menjaga kelembapan tanah, menyiapkan cadangan air, menaungi tanaman, dan melindungi hasil panen dari sinar matahari





