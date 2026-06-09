Krisis Nilai Tukar dan Defisit Anggaran Menantang Kredibilitas Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia

Rupiah terus tertekan, indeks saham terendah dalam lima tahun, dan risiko defisit melampaui batas aman 3 persen memicu kekhawatiran atas stabilitas ekonomi. Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan melalui kebijakan fiskal yang disiplin dan reformasi subsidi berbasis penerima manfaat.

Selama satu tahun terakhir nilai tukar rupiah mengalami tekanan terus‑menerus, tidak hanya terhadap dolar Amerika Serikat tetapi juga terhadap sejumlah mata uang utama lainnya. Pada saat yang sama, indeks harga saham turun ke level terendah dalam lima tahun terakhir, menandakan kondisi ekonomi yang lemah.

Pemerintah tetap menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, namun upaya kebijakan fiskal dan moneter yang telah diluncurkan sejauh ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tekanan terhadap rupiah berlanjut, sementara defisit anggaran berpotensi melebar melewati batas aman 3 persen, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin memburuk. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kredibilitas kebijakan ekonomi-baik fiskal maupun moneter-akan tergerus, yang pada gilirannya dapat memperparah ketidakstabilan ekonomi nasional.

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa krisis ekonomi tidak semata‑mata disebabkan oleh penurunan indikator makroekonomi, melainkan oleh hilangnya kepercayaan publik terhadap kemampuan otoritas dalam mengelola risiko. Oleh karena itu, agenda utama kebijakan yang diperlukan saat ini adalah membangun kembali kepercayaan melalui koordinasi yang lebih baik antara kebijakan fiskal yang disiplin dan kebijakan moneter yang kredibel. Pelaku ekonomi menilai kebijakan bukan hanya dari hasil jangka pendek, tetapi juga dari ekspektasi terhadap stabilitas jangka menengah.

Ketika keraguan muncul, mereka cenderung mengurangi eksposur, menahan investasi, dan menurunkan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya menurunkan pertumbuhan. Pemulihan kepercayaan harus dimulai dengan langkah‑langkah konkret, seperti mengendalikan defisit agar tetap di bawah ambang 3 persen, memperketat pengeluaran tidak produktif, dan meningkatkan efisiensi belanja modal yang memberikan dampak ekonomi tinggi. Di sisi fiskal, kementerian keuangan menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit tetap di bawah 3 persen.

Namun, realitas anggaran menunjukkan adanya tekanan: program prioritas dan beban subsidi serta kompensasi energi diproyeksikan meningkat, sementara penerimaan negara stagnan dan utang publik terus naik. Salah satu contoh yang menonjol adalah subsidi energi yang dalam APBN 2026 dijadwalkan mencapai Rp 381 triliun. Simulasi dengan asumsi nilai tukar rata‑rata Rp 16.800 per dolar dan harga minyak internasional sebesar 92 dolar per barel memperkirakan tambahan beban hingga Rp 176 triliun akibat gejolak geopolitik, sehingga total subsidi dapat melampaui Rp 557 triliun.

Skema subsidi yang kini berbasis komoditas dinilai tidak efisien karena sebagian besar manfaatnya dinikmati oleh kelompok yang relatif mampu. Transformasi menuju subsidi yang ditargetkan langsung kepada penerima manfaat, memanfaatkan data sosial nasional dan identitas digital, menjadi langkah penting untuk mengurangi beban fiskal dan meningkatkan keadilan sosial. Program perlindungan sosial bagi kelas menengah‑bawah, seperti program Makan Bergizi Gratis, juga harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan efektivitasnya, sambil melakukan rasionalisasi belanja administratif yang kurang produktif.

Pendekatan terintegrasi antara kebijakan fiskal yang berfokus pada prioritas strategis dan kebijakan moneter yang menjaga stabilitas nilai tukar akan menjadi kunci untuk memulihkan ekspektasi pasar dan menumbuhkan kembali kepercayaan pada perekonomian Indonesia





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Nilai Tukar Rupiah Defisit Anggaran Kebijakan Fiskal Kebijakan Moneter Reformasi Subsidi

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