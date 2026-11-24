Dinas Kesehatan DKI Jakarta klarifikasi kasus bayi meninggal pasca-rujuk dari RSUD Tanjung Priok ke RSUD Koja, soroti keterbatasan tempat NICU dan ambulans neonatal.

Keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DKI Jakarta telah menjadi permasalahan kronis sejak tahun 2009, memaksa sebagian besar keluarga pasien untuk mencari solusi perawatan intensif neonatal di rumah sakit swasta. Biaya perawatan di fasilitas swasta tersebut membengkak hingga mencapai Rp 2 juta per hari, sebuah beban finansial yang berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rani Mauliani, Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta, menegaskan bahwa kekurangan Ruang Perawatan Intensif Bayi (NICU) di fasilitas milik pemerintah adalah pekerjaan rumah mendesak yang harus segera diatasi oleh pihak berwenang.

Masalah ini tidak hanya sebatas pada minimnya jumlah tempat tidur, tetapi juga mencakup kekurangan drastis dokter perinatologi yang memiliki keahlian khusus menangani bayi baru lahir dengan kondisi kritis. Rani Mauliani menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu menyusun strategi jangka panjang, seperti pemberian beasiswa pendidikan spesialis bagi tenaga medis lokal, untuk mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang sangat langka tersebut di wilayah ibukota.

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Kronologi Medis Bayi Meninggal Dunia

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menguraikan kronologi medis yang berujung pada meninggalnya seorang bayi setelah menjalani perawatan di RSUD Tanjung Priok dan kemudian dirujuk ke RSUD Koja pada tanggal 14 November 2026. Ani menjelaskan bahwa kondisi bayi tersebut sempat membaik dan stabil selama sekitar 30 jam sebelum mengalami perburukan mendesak yang memerlukan bantuan ventilator secara intensif, memicu pertanyaan masyarakat mengenai kualitas layanan rujukan antarrumah sakit.

Ibu dari bayi yang berinisial L tersebut awalnya menjalani pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Tanjung Priok karena memiliki indikasi hipertensi, anemia, dan obesitas ringan. Pasien kemudian dirujuk ke RSUD Tanjung Priok untuk pemeriksaan lanjutan dan masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) PONEK pada tanggal 11 November 2026 dengan kondisi pembukaan satu. Bayi lahir pada tanggal 12 November 2026 pukul 07.52 WIB dengan berat badan 3.140 gram, namun segera mengalami gangguan pernapasan sehingga membutuhkan bantuan napas menggunakan Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU).

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Pada tanggal 13 November 2026, bayi tampak menangis kuat, aktif, dan mulai minum susu, menandakan adanya perbaikan signifikan. Namun, pukul 13.44 WIB pada hari yang sama, kondisinya kembali memburuk dengan tanda napas cepat dan penurunan saturasi oksigen. Tim medis segera memasang ventilator pada pukul 16.18 WIB, dan setelah saturasi stabil, dokter spesialis anak di RSUD Tanjung Priok memutuskan bahwa bayi tersebut harus segera dirujuk ke rumah sakit dengan kompetensi fasilitas yang lebih besar untuk penanganan tingkat lanjut.

Sebab Utama Keterlambatan Rujukan Medis

Proses pencarian rumah sakit rujukan dimulai pukul 18.03 WIB, namun terkendala oleh penuh sesaknya kapasitas fasilitas kesehatan. Ani Ruspitawati menyebutkan bahwa idealnya pasien dialihkan ke rumah sakit paripurna seperti RSCM atau RS Harapan Kita, namun ketersediaan tempat di RSUD Koja baru dinyatakan ada pada pukul 19.21 WIB, setelah melalui proses pencarian yang memakan waktu cukup lama di tengah krisis kapasitas tempat tidur NICU di ibukota.

Kendala berikutnya muncul pada ketersediaan ambulans khusus neonatal atau Newborn Emergency Transport System (NETS). Pemprov DKI Jakarta hanya memiliki dua unit ambulans NETS, dan keduanya sedang bertugas melayani enam kasus rujukan lainnya dalam kurun waktu sembilan jam yang hampir bersamaan. Hal ini迫使 bayi kritis tersebut masuk ke dalam daftar tunggu, sebuah situasi kritis mengingat pemindahan pasien menggunakan ventilator dan inkubator membutuhkan penanganan khusus yang tidak bisa dilakukan oleh ambulans reguler.

Dampak Sosial dan Evaluasi Sistem Kesehatan

Keterbatasan ruang NICU di RSUD tidak hanya berdampak pada kelangkaan tempat, tetapi juga membebani masyarakat yang harus memutar otak mencari ruang perawatan intensif di rumah sakit swasta dengan biaya mencapai Rp 2 juta per hari. Rani Mauliani menyoroti bahwa tidak semua keluarga pasien memiliki kemampuan finansial untuk menanggung biaya perawatan swasta yang mahal ini, menjadikan akses kesehatan bayi baru lahir sebagai isu keadilan sosial yang mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah daerah.

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Rani juga menekankan pentingnya evaluasi ketat atas setiap dugaan kelalaian dalam pelayanan kesehatan agar menjadi bahan pembelajaran berharga bagi tenaga medis dan pengelola rumah sakit. Sorotan terhadap fasilitas NICU ini mengemuka kuat dalam pembahasan kasus meninggalnya bayi setelah perawatan di RSUD Tanjung Priok, menuntut transparansi dan perbaikan sistem rujukan yang lebih responsif dan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta.