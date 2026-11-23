Pemadaman listrik rutin di Kuba kian parah sejak Januari 2026 akibat sanksi bahan bakar AS. Warga Havana menghadapi kesulitan energi ekstrem.

Pemadaman listrik telah berubah menjadi rutinitas harian yang menyiksa bagi warga Kuba selama hampir dua tahun terakhir. Situasi krisis energi ini mencapai titik kritis sejak Januari 2026, saat pemerintah Amerika Serikat mengumumkan ancaman keras untuk memberlakukan sanksi larangan impor bahan bakar terhadap negara kepulauan tersebut.

Mekanisme Sanksi Energi AS

Keputusan administratif dari Washington ini dirancang khusus untuk mempersempit ruang gerak ekonomi Havana. Ancaman sanksi larangan impor bahan bakar ini secara langsung menghambat akses Kuba terhadap sumber energi primer yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan pembangkit listrik mereka.

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Pemerintah Kuba secara terbuka mengakui bahwa kebijakan tekanan dari Washington ini telah menciptakan hambatan berat dalam rantai pasokan energi nasional. Kesulitan utama muncul dalam proses pengimporan bahan bakar fosil yang menjadi tulang punggung sistem kelistrikan negara tersebut.

Kesulitan Operasional Pembangkit Listrik

Selain kesulitan mendapatkan bahan bakar baru, Kuba juga menghadapi tantangan struktural dalam memelihara infrastruktur tua yang ada. Pemerintah mengakui bahwa memperbaiki pembangkit listrik yang sudah menua menjadi semakin sulit akibat keterbatasan akses terhadap suku cadang dan dana akibat sanksi internasional.

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Kondisi infrastruktur yang tua diperburuk oleh isolasi ekonomi yang dipicu oleh kebijakan Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam perawatan rutin yang seharusnya menjaga stabilitas pasokan listrik bagi jutaan penduduk di seluruh kepulauan Kuba.

Dampak Nyata di Havana Pada 22 November 2026

Gempa bumi ketidakpastian energi tersebut terlihat jelas di ibukota Havana pada hari Minggu, 22 November 2026. Foto dokumentasi dari ANTARA dan XINHUA yang diambil oleh Lucio Tavora menunjukkan betapa besarnya dampak pemadaman terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat di kota metropolitan tersebut.

Warga terlihat menggunakan metode tradisional untuk bertahan hidup sehari-hari. Seorang pria ditemukan sedang memancing di tepi laut karena tidak adanya penerangan jalan dan aktivitas ekonomi normal. Sementara itu, sejumlah warga lain memaksa memasak di luar rumah menggunakan tungku kayu bakar di tengah suasana gelap.

Pergerakan Warga di Tengah Kegelapan

Stres akibat krisis energi memicu perubahan drastis dalam pola pergerakan masyarakat Havana. Warga tampak berjalan kaki di jalanan saat pemadaman listrik melumpuhkan sistem transportasi publik dan lampu lalu lintas. Seorang pengguna jalan terlihat berkendara perlahan di antara kegelapan sebagai upaya bertahan hidup.

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Kondua ini bukan sekadar insiden lokal, melainkan gejala sistemik yang menunjukkan kegagalan infrastruktur energi nasional. Dampak sosial dari pemadaman berulang ini semakin memperburuk kualitas hidup warga Kuba yang sudah tertekan oleh sanksi ekonomi jangka panjang.