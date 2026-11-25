Data Eurostat 2025 mengungkap ketimpangan akses hunian di Uni Eropa. Portugal mengalami lonjakan harga tertinggi, sementara Rumania mencatat penurunan signifikan dibanding rata-rata historis.

Data terbaru dari Eurostat menunjukkan bahwa rasio harga rumah terhadap pendapatan di Uni Eropa mengalami peningkatan sebesar 6,8% antara tahun 2015 hingga 2025. Indikator ini mengukur perubahan nilai properti dibandingkan dengan pendapatan disposabel per kapita setelah dikurangi pajak langsung, yang secara langsung mencerminkan beban finansial bagi calon pembeli hunian. Kenaikan rasio ini menandakan bahwa harga properti tumbuh lebih cepat daripada kemampuan finansial masyarakat untuk membelinya, sehingga membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau oleh rumah tangga biasa.

Lonjakan Harga di Portugal dan Belanda

Portugal mencatatkan peningkatan rasio harga rumah terhadap pendapatan tertinggi di seluruh Uni Eropa sepanjang periode satu dekade tersebut, yakni mencapai 60,8%. Penyebab utama ledakan harga ini antara lain disebabkan oleh booming pariwisata dan program pemerintah yang menarik minat investor asing untuk masuk ke pasar properti lokal. Masuknya modal asing secara masif turut mendorong kenaikan harga tanah dan bangunan di negara tersebut hingga level yang sangat tinggi. Posisi kedua ditempati oleh Belanda dengan kenaikan rasio sebesar 34,3%, yang dipicu oleh keterbatasan pasokan rumah baru dan permintaan kuat dari kalangan investor.

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Negara dengan Kenaikan Signifikan Lainnya

Negara-negara anggota Uni Eropa lainnya juga mengalami tekanan harga properti yang serupa, meskipun dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Hungaria mencatatkan lonjakan sebesar 26,5%, diikuti oleh Ceko dengan 25,8%, Spanyol dengan 24,5%, dan Yunani dengan 22,5%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa fenomena rumah yang semakin mahal bukanlah masalah terisolasi, melainkan tren regional yang mempengaruhi jutaan penduduk di kota-kota utama Eropa. Associate Professor Ekonomi dari Trinity College Dublin, Ronan Lyons, menjelaskan bahwa negara-negara dengan kenaikan rasio tertinggi umumnya memiliki permintaan hunian yang sangat kuat, namun pasokan rumah baru belum mampu mengimbangi permintaan tersebut secara efektif.

Nasional Dengan Penurunan Rasio Terbesar

Di sisi lain, Rumania mencatatkan penurunan rasio harga rumah terhadap pendapatan terbesar di Uni Eropa, yakni sebesar 42,8% sepanjang periode 2015-2025. Penurunan drastis ini berarti harga rumah di Rumania menjadi jauh lebih rendah secara relatif dibandingkan pendapatan rumah tangga dibandingkan satu dekade sebelumnya. Finlandia dan Bulgaria juga mencatatkan penurunan yang signifikan, masing-masing sebesar 25,2% dan 16,2%. Sementara itu, Ciprus dan Italia mencatatkan penurunan sebesar 12% dan 11,9%. Mike Langen, Ekonom Perumahan Senior dari ABN AMRO, menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan yang kuat di Bulgaria dan Rumania setelah kedua negara bergabung dengan Uni Eropa turut membuat harga rumah relatif lebih terjangkau dibandingkan pendapatan masyarakat.

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Beban Sewa Tertinggi di Rumania

Meskipun rasio kepemilikan menunjukkan tren yang lebih baik, Ronan Lyons menyoroti tingginya beban biaya hunian yang ditanggung oleh penyewa di Rumania. Pada tahun 2025, sebanyak 56% penduduk yang menyewa rumah dengan harga pasar tinggal di rumah tangga yang mengalokasikan lebih dari 40% pendapatan disposabel mereka untuk biaya hunian. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di seluruh Uni Eropa, menunjukkan bahwa keterjangkauan bagi penyewa masih menjadi tantangan serius meskipun harga beli rumah relatif turun. Fenomena ini menggarisbawahi bahwa perbaikan rasio kepemilikan tidak serta merta memperbaiki kondisi bagi mereka yang masih tinggal di pasar sewa.

Perbandingan Dengan Rata-Rata Historis 2000-2025

Selain membandingkan perubahan rasio selama satu dekade terakhir, Eurostat juga mengukur posisi rasio harga rumah terhadap pendapatan pada tahun 2025 terhadap rata-rata jangka panjang masing-masing negara. Perhitungan tersebut menggunakan periode 2000-2025 atau tahun paling awal yang tersedia apabila data 2000 tidak tersedia. Secara keseluruhan, rasio harga rumah terhadap pendapatan Uni Eropa pada 2025 hanya 0,03% di atas rata-rata historisnya. Portugal dan Rumania kembali menempati posisi yang berlawanan, di mana rasio Portugal tercatat 37% di atas rata-rata jangka panjangnya, sementara rasio Rumania berada 53% di bawah rata-rata historis. Kedua indikator tersebut menunjukkan gambaran yang berbeda di sejumlah negara anggota, menciptakan lanskap pasar properti yang sangat polarisasi.

Tren di Negara Ekonomi Terbesar Uni Eropa

Di antara empat negara dengan perekonomian terbesar di Uni Eropa, tren harga rumah menunjukkan perbedaan yang mencolok. Rasio harga rumah terhadap pendapatan turun kurang dari 6% di Prancis dan 11,9% di Italia. Sebaliknya, Jerman mencatatkan kenaikan kecil sebesar 1,6%, sedangkan Spanyol mengalami kenaikan terbesar di antara keempat negara tersebut, yakni 24,5%. Irelandia, misalnya, mencatatkan kenaikan rasio sebesar 14,4% dibandingkan 2015, namun pada 2025, rasionya masih 1,7% di bawah rata-rata jangka panjang. Menurut Ronan Lyons, kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh gelembung properti pada pertengahan 2000-an yang turut masuk dalam perhitungan rata-rata historis, sehingga memberikan konteks yang berbeda dibandingkan negara lain.