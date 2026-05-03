Krisis Kemanusiaan di Gaza: Pengungsi Menghadapi Serangan Hewan Liar dan Hama

Lebih dari 22.000 pengungsi di Gaza hidup dalam kondisi yang tidak layak untuk dudukumkan. Perang yang berkepanjangan telah merusak infrastruktur dasar, menyebabkan lonjakan populasi hama dan penyakit. Warga kini harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah krisis sanitasi dan kesehatan yang semakin parah.

Warga Gaza terus berjuang untuk bertahan hidup di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah. Lebih dari 22.000 pengungsi kini berlindung di sekolah-sekolah PBB di wilayah tersebut, namun kondisi mereka jauh dari aman.

Perang yang telah berlangsung lebih dari enam bulan telah merusak infrastruktur dasar, termasuk sistem sanitasi, pipa air, dan fasilitas pengolahan limbah. Akibatnya, ribuan keluarga dipaksa hidup di tengah tumpukan sampah, air limbah, dan kepadatan pengungsi yang ekstrem. Di malam hari, banyak orang terpaksa terjaga untuk melindungi anak-anak mereka dari serangan hewan liar yang masuk ke dalam tenda. Seorang warga yang tinggal dekat tempat pembuangan sampah menceritakan, 'Jika kami tidur, mereka menggigit.

' Salah satu kasus yang paling mengharukan datang dari Samah al-Daabla, ibu empat anak di Gaza City. Ia menceritakan bagaimana anaknya yang berusia 4 tahun, Mayaseen, menjadi korban gigitan hewan liar saat tidur. Saat lampu senter dinyalakan, seekor cerpelai terlihat melarikan diri, sementara tangan sang anak sudah berlumuran darah. Mayaseen kemudian dilarikan ke rumah sakit dan mendapat suntikan tetanus, namun mengalami demam dan muntah selama beberapa hari sebelum akhirnya mulai pulih di tenda keluarganya.

Rekaman di media sosial menunjukkan hewan-hewan tersebut berkeliaran bebas di antara tenda-tenda pengungsi, bahkan menyerang bayi baru lahir, lansia, dan orang sakit. Dalam satu kasus, seorang nenek dengan gangguan saraf akibat diabetes mengaku kehilangan sebagian jari kakinya akibat gigitan hewan. Menurut badan kemanusiaan PBB, sekitar 1,45 juta orang kini tinggal di lokasi pengungsian yang 80 persen di antaranya terinfeksi atau dipenuhi hama.

Kondisi ini diperparah oleh rusaknya sistem sanitasi, pipa air, dan fasilitas pengolahan limbah akibat perang yang telah berlangsung lebih dari enam bulan. Sementara itu, UNICEF menilai dibutuhkan operasi besar-besaran untuk mengatasi krisis sampah, limbah, dan kesehatan yang semakin meluas di wilayah tersebut. Di tengah keterbatasan, upaya pengendalian hama terus dilakukan, termasuk pengiriman perangkap tikus dan pestisida ke Gaza. Namun, bantuan ini dinilai belum cukup untuk menahan lonjakan populasi hama yang berkembang cepat di musim panas.

Warga kini hidup dalam kondisi serba terbatas, dengan ancaman penyakit kulit, infeksi, hingga gangguan pernapasan yang terus meningkat.

'Tidak ada kehidupan di sini,' kata seorang ayah enam anak di Khan Younis, menggambarkan kerasnya kehidupan di tengah perang dan krisis kemanusiaan yang belum berakhir





