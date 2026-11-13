Krisis Chip Memori Ancam Kelangsungan Ponsel Murah di Indonesia

Kenaikan biaya produksi akibat krisis chip memori DRAM dan NAND diprediksi akan berlanjut hingga 2027. Dampak langsungnya adalah ancaman kepunahan ponsel murah di pasar Indonesia.

Industri smartphone di Indonesia menghadapi tantangan eksistensial yang serius seiring memburuknya ketersediaan chip memori global. Diskusi dalam acara Gizmotalk pada 12 November 2026 di Jakarta mengonfirmasi bahwa tekanan ini bukan sekadar masalah sesaat, melainkan pergeseran struktural yang mengancam kelangsungan segmen pasar paling populer.

Mekanisme Kenaikan Biaya Produksi

Krisis ini dipicu oleh lonjakan permintaan komponen DRAM dan NAND yang ekstrem untuk kebutuhan pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Produsen smartphone dipaksa menanggung biaya produksi yang melonjak tajam karena kelangkaan stok tersebut. Hal ini memaksa merek teknologi untuk mencari strategi balans antara profitabilitas dan daya beli konsumen lokal.

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Dampak pada Pengiriman Smartphone

Data yang disampaikan oleh Ridwan dalam diskusi tersebut menunjukkan dampak yang sangat nyata terhadap volume jual beli. Pengiriman smartphone di Indonesia mengalami penurunan drastis hingga 43 persen pada kuartal III 2026. Angka ini merefleksikan ketidakmampuan pasar menyerap barang akibat mekanisme harga yang tidak lagi terjangkau bagi mayoritas lapisan masyarakat.

Posisi Pasar dan Kelangsungan Ponsel Murah

Segmen ponsel dengan harga di bawah Rp2 juta mengalami kontraksi paling parah dalam sejarah pasar gawai nasional. Dahulu menjadi tulang punggung penjualan, kini pangsa pasar segmen tersebut menyusut drastis menjadi hanya sekitar 24 persen dari total pasar. Konsumen yang sebelumnya mengandalkan perangkat terjangkau kini terdorong untuk beralih ke spesifikasi yang lebih tinggi atau menunda pembelian.

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Proyeksi Pasar dan Strategi Produsen

Prediksi pasar menunjukkan bahwa tekanan pada rantai pasok komponen elektronik ini tidak akan segera mereda. Krisis chip memori diproyeksikan akan berlanjut hingga tahun 2027, sehingga harga smartphone masih berpotensi mengalami kenaikan. Namun, produsen dan distributor mulai mempercepat pengiriman stok untuk mengantisipasi kekosongan barang di toko-toko ritel.

Konsekuensi Jangka Panjang bagi Konsumen

Bagi konsumen Indonesia, masa depan penawaran perangkat entry-level menjadi tidak pasti. Kenaikan harga yang diprediksi masih akan terjadi, meskipun tidak sevolatil lonjakan pada 2026, akan mengubah dinamika pembelian. Merek-merek tertentu justru berupaya memperluas jangkauan ke segmen premium yang lebih tahan banting terhadap fluktuasi biaya komponen.