Chelsea mengalami kemunduran tajam di Liga Inggris di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, terancam posisi kedelapan klasemen dengan performa defensif yang rapuh dan inkonsistensi kronis.

Tim Chelsea saat ini tengah berada dalam situasi kritis di kompetisi Liga Inggris musim 2026, dengan posisi mereka yang merosot tajam ke peringkat kedelapan klasemen sementara. Meskipun pada awalnya dianggap sebagai salah satu penantang gelar juara berkat kedatangan pelatih baru, Xabi Alonso, performa tim The Blues sejauh ini jauh dari ekspektasi para pendukung dan manajemen. Setelah menjalani 11 pertandingan kompetisi, klub tersebut mencatatkan lima kemenangan dan lima kekalahan, menunjukkan ketidakstabilan yang mengkhawatirkan di tengah persaingan ketat.

Perbedaan poin dengan pemimpin klasemen, Arsenal, saat ini sudah mencapai 12 poin, sebuah celah yang cukup besar dan sulit untuk ditempuh dalam sisa musim. Situasi ini menegaskan bahwa pergantian pelatih di antara musim tidak serta-merta menyelesaikan persoalan fundamental yang menghantui klub. Masalah-masalah krusial seperti inkonsistensi permainan, rapuhnya pertahanan, serta ketergantungan yang berlebihan terhadap sejumlah pemain individu masih menjadi tantangan berat yang belum terselesaikan.

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Rekruitmen dan Harapan Awal

Sebelum musim dimulai, Chelsea telah melakukan sejumlah perubahan penting dengan menunjuk Xabi Alonso untuk membentuk skuad muda yang penuh potensi. Tim ini juga mendatangkan Morgan Rogers sebagai tambahan kekuatan di lini serang, serta merekrut Danny Welbeck dan Jordan Henderson demi menghadirkan pengalaman yang matang. Awal perjalanan mereka sempat terlihat sangat menjanjikan dengan hasil yang solid.

Kemenangan 3-2 atas Fulham dan 4-3 melawan Brighton memperlihatkan potensi lini depan yang diperkuat oleh Morgan Rogers, Cole Palmer, dan Joao Pedro. Bahkan, kekalahan tipis 1-2 dari Arsenal pada saat itu belum dianggap sebagai masalah besar oleh para analis. Namun, hasil imbang 2-2 melawan Hull City mulai memunculkan keraguan, sebelum kekalahan telak 0-3 dari Brentford membuat situasi semakin mengkhawatirkan bagi para pengurus klub.

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Permasalahan Pertahanan dan Performa

Masalah Chelsea bukan hanya terletak pada jumlah kekalahan yang mereka terima, melainkan juga cara mereka mengalami kekalahan tersebut. Kekalahan 0-2 dari Tottenham di kandang sendiri memperlihatkan betapa mudahnya mereka kehilangan kendali permainan. Hasil tersebut juga menjadi kemenangan tandang kedua Tottenham dalam 35 kunjungan terakhir ke markas Chelsea di Liga Inggris, sebuah fakta historis yang memalukan bagi sang pemilik kandang.

Selain itu, Chelsea bahkan sudah tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah adu penalti dari Liverpool pada babak keempat. Para pemain Chelsea meninggalkan lapangan seusai pertandingan tersebut pada Kamis, 29 Oktober 2026, dengan wajah yang muram. Kehancuran defensif semakin terlihat jelas ketika mereka menjamu Leeds United, di mana sempat unggul lebih dahulu namun justru kebobolan dua gol dalam rentang tiga menit dan akhirnya kalah telak 1-4.

Dampak Strategis dan Statistik

Kekalahan dari Leeds United menjadi salah satu catatan buruk bagi Chelsea dalam sejarah stadion mereka. Mereka baru empat kali kalah dalam pertandingan kandang Premier League dengan selisih minimal tiga gol sekaligus kebobolan setidaknya empat gol. Terakhir kali mereka mengalami hal serupa adalah ketika takluk 1-4 dari Brentford pada April 2022. Bagi Xabi Alonso, kekalahan tersebut juga menyamai margin kekalahan kandang terbesarnya sebagai manajer.

Permainan Chelsea musim ini juga masih terlalu terbuka secara taktis. Mereka sudah mencetak 20 gol dan kebobolan 20 gol dalam 11 pertandingan Premier League, sehingga laga-laga mereka menghasilkan total 40 gol, terbanyak di antara seluruh peserta kompetisi. Catatan tersebut menjadi yang tercepat bagi Chelsea mencapai 20 gol memasukkan sekaligus 20 gol kemasukan sejak musim 1960/1961.

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Harapan pada Cole Palmer

Salah satu harapan terbesar Chelsea ketika menunjuk Xabi Alonso adalah melihat Cole Palmer kembali menjadi pemain yang menentukan jalannya pertandingan. Awalnya, tanda-tanda positif memang terlihat setelah sang gelandang mencatatkan dua gol dan empat assist dalam enam pertandingan pertama Premier League musim ini. Namun, kontribusinya kemudian menurun drastis, menambah beban tekanan pada para pemain lainnya.

Selain itu, sejak awal Maret, tidak ada tim yang menelan kekalahan Liga Inggris lebih banyak daripada Chelsea dengan 13 kekalahan. Musim yang semula dipandang sebagai awal kebangkitan justru kembali diwarnai tanda tanya besar, baik dari segi performa tim maupun nasib individu para bintang mereka.