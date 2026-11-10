Krisis Cedera Barcelona B: Belletti Kehilangan 22 Pemain Hadapi Girona B

Barcelona B kehilangan 22 pemain karena cedera dan panggilan internasional sebelum laga krusial melawan Girona B, memaksa klub meminta penundaan pertandingan di Divisi Dua Spanyol.

Krisis serius melanda skuad cadangan Barcelona menjelang pertemuan penting melawan Girona B pada Sabtu mendatang dalam kompetisi Divisi Dua Spanyol. Pelatih Giuliano Belletti menghadapi situasi sulit setelah kehilangan total 22 pemain dari daftar siap bermain akibat kombinasi cedera fisik dan kewajiban internasional.

Mekanisme Krisis Pemain Barcelona B

Keputusan klub untuk menghubungi Federasi Sepakbola Spanyol bertujuan meminta penundaan laga karena ketidakmampuan menyediakan jumlah pemain yang cukup untuk menjalani pertandingan resmi. Surat kabar Katalan mengonfirmasi bahwa absennya elemen kunci ini telah memicu kekhawatiran mendalam mengenai kesiapan tim untuk bertanding di level profesional.

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Dari total 22 pemain yang tidak tersedia, delapan orang mengalami cedera fisik sementara empat belas lainnya tergabung dengan tim nasional negara masing-masing. Kondisi ini meninggalkan hanya sembilan pemain senior yang sehat dan siap dipertimbangkan, yaitu Bonfill, Unstein, Javi Castro, Jariba, Dani Avila, Katowicz, Diarra, Kochen, dan Alex Gonzalez.

Selain itu, dua pemain dari tim muda juga ditambahkan ke daftar terbatas tersebut, yakni Arjemi dan Jestao. Para pemain yang tersisa ini harus menghadapi tekanan ekstra mengingat ketiadaan dukungan dari rekan-rekan senegara mereka yang sedang bertugas mewakili negara di kancah internasional.

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Posisi Stakeholder dan Alasan Penundaan

Daftar pemain yang cedera semakin panjang dengan kehadiran Landry Farre dan Guillem Victor yang bergabung bersama Eder Aller, Shane Kluivert, Pedro Villar, Juan Hernandez, Patricio Pacifico, dan Sama Nomoko. Beberapa pemain seperti Sama Nomoko disebutkan mendekati akhir fase pemulihan namun belum dinyatakan fit secara penuh untuk pertandingan intensitas tinggi.

Ketidakmampuan Belletti menyusun formasi optimal diperparah oleh periode jeda internasional yang terjadi bersamaan. Peristiwa ini membuat tim kehilangan sejumlah besar elemen utama, baik karena keikutsertaan bersama tim nasional muda maupun tim nasional senior di berbagai benua.

Iker Rodriguez, Alex Campos, Pedro Rodriguez, dan Jony Hernandez saat ini berada bersama timnas Spanyol U-19. Sementara itu, Ibrima, Raul Exposito, Papa Kuroma, Sergi Mayans, Jordi Pizquer, Ibrima Toukara, Iyo Martinez, dan Roberto Tomas terlibat dalam Piala Dunia U-17.

Di tingkat senior, Caicedo bergabung dengan timnas Ekuador dan Aziz Issa memperkuat timnas Ghana. Selain itu, penyerang Mesir Hamza Abdelkarim yang terdaftar dalam skuad tim utama namun bermain bersama tim cadangan juga absen karena panggilan timnas senior Mesir.

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Dampak Nyata Terhadap Klasemen Liga

Krisis ini datang pada momen yang sangat kritis bagi Barcelona B yang sedang menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim ini. Tim Katalan berhasil memuncaki klasemen Grup Dua Divisi Dua Spanyol dengan raihan poin yang solid dan konsisten hingga saat ini.

Dengan akumulasi 25 poin, Barcelona B unggul empat poin atas Terrassa yang menempati posisi kedua klasemen. Keunggulan ini menjadi margin keamanan tipis mengingat ketat persaingan di bagian puncak tabel liga divisi dua negara tersebut.

Tim Katalan juga unggul lima poin atas Espanyol B dan enam poin atas Girona B, lawan langsung mereka berikutnya. Laga ini memiliki arti strategis yang sangat besar dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen karena kemenangan akan memperlebar jarak dengan pesaing terdekat.

Desakan Barcelona untuk mempertahankan posisinya di puncak klasemen menjadi alasan utama mengapa penundaan atau perubahan jadwal menjadi isu sensitif. Kegagalan mendapatkan hasil positif dapat mengubah dinamika persaingan liga secara signifikan di babak selanjutnya.