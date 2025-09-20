Krisis BBM di SPBU Swasta: Shell, BP, dan VIVO Alami Kelangkaan Stok, Pemerintah Ambil Langkah

Sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BP, dan VIVO mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah telah memberikan kuota impor lebih besar dan meminta kolaborasi dengan Pertamina. Upaya lain termasuk penambahan pasokan base fuel dari Pertamina dan penyesuaian operasional SPBU.

Sabtu, 20 September 2025 08:30 WIB - Krisis pasokan bahan bakar minyak ( BBM ) melanda sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ) swasta, termasuk yang dimiliki oleh BP, Shell , dan VIVO . Dampaknya sangat terasa, mulai dari antrean panjang hingga penutupan sementara sebagian pompa bensin. Para pekerja SPBU bahkan terpaksa berinovasi dengan berjualan kopi dan makanan ringan di pinggir jalan untuk menyiasati sepinya pelanggan akibat kekosongan BBM .

Suasana di beberapa SPBU, terutama Shell, terlihat sangat sepi, dengan hanya beberapa kendaraan yang tampak. Kekosongan BBM ini diduga kuat disebabkan oleh menipisnya bahkan habisnya stok BBM di SPBU-SPBU swasta tersebut. Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan para pengusaha transportasi, mengingat BBM merupakan kebutuhan vital bagi aktivitas sehari-hari. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah memberikan tanggapan terkait krisis ini, menyebutkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan meminta SPBU swasta untuk berkolaborasi dengan Pertamina, perusahaan milik negara yang memiliki jaringan SPBU yang lebih luas dan kapasitas impor yang lebih besar. Pemerintah juga telah memberikan kuota impor BBM yang lebih besar kepada SPBU swasta dibandingkan tahun sebelumnya, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan BBM masyarakat dan mencegah terjadinya krisis berkepanjangan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan swasta mendapatkan kuota impor 1 juta kiloliter pada tahun sebelumnya, maka tahun ini kuotanya ditingkatkan menjadi 1,1 juta kiloliter. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung kelancaran pasokan BBM bagi masyarakat. Selain itu, Menteri Bahlil juga menekankan bahwa SPBU swasta dapat berkoordinasi dengan Pertamina jika stok BBM mereka habis dan membutuhkan tambahan pasokan. Situasi ini juga berdampak pada operasional SPBU, beberapa di antaranya terpaksa melakukan penyesuaian operasional untuk menyesuaikan dengan kondisi. Selain menjual kopi, beberapa SPBU juga menyediakan layanan lain seperti Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan penjualan pelumas Shell untuk tetap melayani konsumen. Kondisi ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa mengeluhkan kelangkaan dan harga yang kemungkinan naik, sementara yang lain mencari alternatif transportasi atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ke depannya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM untuk mengidentifikasi penyebab utama krisis ini dan merumuskan solusi jangka panjang yang lebih komprehensif. Ini termasuk memastikan ketersediaan pasokan yang stabil, efisiensi rantai pasokan, serta menjaga harga BBM yang wajar bagi masyarakat. Pemerintah dan perusahaan energi juga harus berinvestasi pada infrastruktur yang lebih modern dan berkelanjutan, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil





