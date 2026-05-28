Krisis Air Bersih di Muara Angke: Warga Terpaksa Bayar Lebih Mahal untuk Jerigen

Penduduk Muara Angke, Jakarta Utara, menghadapi krisis air bersih yang memaksa mereka membeli jerigen dengan harga Rp3.000, jauh di atas tarif resmi. Keterbatasan suplai PAM, air tanah asin, dan musim kemarau memperparah situasi, memicu peningkatan risiko kesehatan dan menguji respons pemerintah serta LSM.

Jakarta Utara semakin terpuruk dalam krisis air bersih , khususnya di kawasan Muara Angke , dimana penduduk kini harus mengandalkan jerigen air sebagai satu-satunya sumber untuk kebutuhan sehari-hari.

Pada Kamis, 28 Mei 2026, pedagang air keliling terlihat mengisi hingga dua puluh jerigen berkapasitas 20 liter masing‑masing, kemudian menjualnya kepada warga dengan harga Rp3.000 per jerigen. Harga ini jauh di atas tarif resmi yang biasanya ditawarkan di kios air, yakni Rp2.000 per jerigen. Pedagang tersebut menggunakan gerobak dorong serta motor yang dimodifikasi khusus untuk mengangkut air, menempuh jarak jauh demi menjangkau permukiman yang terisolasi dari jaringan pipa PDAM.

Kendala utama yang mendorong tingginya permintaan terhadap air jerigen adalah debit air PAM yang sangat terbatas serta kualitas air tanah yang semakin asin. Kondisi geografis Muara Angke yang berada di pesisir membuat infiltrasi air laut ke dalam lapisan akuifer menjadi hal yang lumrah, sehingga air tanah tidak dapat lagi dijadikan alternatif yang layak. Pada musim kemarau, situasi{ } semakin genting karena waduk‑waduk di sekitarnya tidak mampu menampung curah hujan yang menurun drastis, akibat perubahan iklim yang memperpanjang periode kering.

Warga setempat mengaku harus menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli air, sementara sebagian lain harus menempuh jarak lebih jauh ke titik penampungan air bersih yang terbatas. Organisasi non‑pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang air bersih telah mulai turun tangan dengan mendistribusikan air gratis kepada keluarga yang paling membutuhkan.

Salah satu inisiatif yang baru saja dilakukan oleh Tim Sosial Muara Angke, yang dipimpin oleh aktivis Twedi, adalah pengadaan truk tanker khusus yang mengantarkan air bersih ke wilayah Cibarusah, sebuah daerah pendukung yang mengalami kesulitan serupa. Meskipun bantuan ini memberikan sedikit kelegaan, kebutuhan air tetap jauh melebihi pasokan yang tersedia.

Selain itu, pemerintah daerah telah mengumumkan rencana revitalisasi jaringan pipa utama serta pembangunan instalasi pengolahan air laut (desalinasi) skala kecil, namun proyek tersebut diperkirakan baru dapat selesai dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun. Krisis air bersih di Muara Angke juga menimbulkan dampak sosial dan kesehatan yang serius. Tanpa akses air bersih yang memadai, warga terpaksa menggunakan air yang terkontaminasi untuk mencuci pakaian, mandi, bahkan memasak.

Hal ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran pencernaan, terutama di antara anak‑anak kecil dan lansia. Puskesmas setempat melaporkan peningkatan kasus diare pada anak di bawah lima tahun sebanyak 27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sekolah‑sekolah di wilayah tersebut juga terpaksa menutup sementara karena tidak dapat menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai bagi siswa. Kondisi ini menegaskan pentingnya penanganan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat lokal.

Solusi jangka pendek meliputi peningkatan distribusi air bersih melalui truk tanker, subsidi harga jerigen, dan pelatihan penggunaan teknologi penyaringan air sederhana di rumah. Sementara itu, solusi jangka panjang harus mencakup pembangunan infrastruktur pengolahan air, perbaikan saluran pipa, dan program konservasi air yang melibatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya menghemat penggunaan air.

Tanpa langkah konkret, krisis air bersih di Muara Angke berpotensi meluas ke wilayah pesisir lain di Jakarta Utara, menambah beban ekonomi dan menurunkan kualitas hidup jutaan warga yang sudah berjuang melawan dampak perubahan iklim





