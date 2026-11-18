Bitcoin dan Ethereum anjlok lebih dari 12% dalam seminggu pada 18 November 2026. Sentimen pasar dikategorikan ekstrem fearful dengan likuidasi $372,8 juta.

Pasar aset kripto mengalami tekanan jual signifikan pada Rabu, 18 November 2026, meskipun terjadi penguatan minor dalam 24 jam terakhir. Data dari CoinMarketCap per pukul 07.38 WIB menunjukkan bahwa sebagian besar aset kripto dalam kategori sepuluh besar mencatatkan nilai positif secara harian. Namun, momentum kenaikan tersebut tidak mampu menutupi penurunan tajam yang terjadi selama tujuh hari terakhir, menandakan adanya kelelahan beli dari para investor institusi maupun ritel.

Performa Bitcoin dan Ethereum dalam Penurunan Mingguan

Bitcoin (BTC) mencatatkan kenaikan sebesar 0,46% dalam periode 24 jam menuju level US$ 64.770,66. Dengan asumsi kurs pertukaran dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp 18.250 per dolar, harga tersebut setara dengan sekitar Rp 1,18 miliar per koin. Meskipun mengalami rebound harian, kapitalisasi pasar Bitcoin mencapai US$ 1,3 triliun dengan volume perdagangan 24 jam sebesar US$ 33,7 miliar. Secara mingguan, aset digital ini masih mengalami penurunan substansial sebesar 12,02%, mencerminkan dominasi penjual di pasar.

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Ethereum (ETH) mengikuti jejak Bitcoin dengan kenaikan 0,44% menjadi US$ 1.819,56 atau sekitar Rp 33,21 juta per koin. Aset platform kontrak pintar ini juga tertekan secara mingguan dengan penurunan sebesar 11,41%. Kapitalisasi pasar Ethereum mencapai US$ 222,4 miliar dengan volume perdagangan harian yang tercatat sebesar US$ 12,42 miliar, menunjukkan bahwa likuiditas masih bergerak namun dengan semangat yang rendah dibandingkan fase sebelumnya.

Aktivitas Stabilcoin dan Performa Altcoin Lainnya

Stabilcoin Tether (USDT) dan USD Coin (USDC) mempertahankan paritas mereka dengan nilai yang relatif stabil. Tether tercatat pada US$ 0,9989 atau sekitar Rp 18.230, dengan penurunan kecil 0,01% dalam 24 jam. Sementara itu, USDC berada di posisi US$ 0,9998 atau sekitar Rp 18.246 tanpa perubahan signifikan dalam sehari. Volume perdagangan besar pada aset-aset ini, yaitu US$ 64,06 miliar untuk Tether dan US$ 12,28 miliar untuk USDC, mengindikasikan adanya perpindahan dana atau aktivitas hedging oleh trader yang menghindari volatilitas aset berisiko.

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Di antara altcoin lainnya, BNB mencatatkan penurunan mingguan terdalam sebesar 12,23%, dengan harga yang naik tipis 1,31% menjadi US$ 596,94 atau sekitar Rp 10,89 juta. Solana (SOL) menunjukkan kinerja relatif lebih baik dengan kenaikan harian 5,37% ke level US$ 75,19 atau Rp 1,37 juta, namun tetap mencatat penurunan mingguan sebesar 9,86%. XRP juga ikut menguat dengan kenaikan 3,36% menjadi US$ 0,9828, meskipun kapitalisasi pasarnya yang sebesar US$ 62,42 miliar masih dihantui penurunan mingguan sebesar 6,76%.

Dominasi Pasar dan Sentimen Ekstrem Fear

Dominasi Bitcoin di pasar kripto global masih bertahan kuat pada level 59,2%, sementara Ethereum menguasai 10,1% dari total pasar. Total kapitalisasi pasar kripto global tercatat sebesar US$ 2,2 triliun, mengalami kenaikan minor sebesar 0,54% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan global mencapai US$ 77,21 miliar, dengan pergerakan yang dipimpin oleh aset-aset top tier. Zcash (ZEC) menjadi penguat terbesar dalam kategori harian dengan lonjakan 7,63% ke US$ 966,20, namun tetap mencatat penurunan mingguan sebesar 7,59%.

Sentimen pasar secara keseluruhan dikategorikan dalam wilayah ketakutan ekstrem dengan Fear & Greed Index berada di level 13 dari 100. Angka ini mengisyaratkan bahwa mayoritas investor sedang merasa sangat pesimis terhadap arah pergerakan harga dalam jangka pendek. Kondisi ini diperburuk dengan adanya total likuidasi posisi trader yang mencapai US$ 372,8 juta dalam 24 jam terakhir, di mana posisi long kehilangan US$ 237,47 juta dan posisi short kehilangan US$ 135,33 juta.

Meskipun terdapat penguatan minor pada Rabu, 18 November 2026, struktur pasar masih didominasi oleh tren penurunan mingguan yang signifikan bagi hampir seluruh aset kripto utama. Investor diharapkan untuk memantau ketat volatilitas pasar mengingat tingkat ketakutan yang ekstrem dan volume likuidasi yang tinggi dapat memicu pergerakan harga yang lebih drastis dalam waktu dekat.