Kripto Anjlok: Bitcoin, Solana, dan BNB Turun di Tengah Sentimen Fear

Data Coinmarketcap mencatat koreksi harga Bitcoin, Ethereum, Solana, dan Binance Coin dalam sepekan terakhir. Kapitalisasi pasar kripto global menyentuh US$ 2,58 triliun dengan indeks rasa takut.

Analisis pasar terbaru dari Coinmarketcap mengungkap penurunan harga aset kripto terbesar, Bitcoin, sebesar 0,35% dalam periode 24 jam terakhir. Koreksi harga ini menjadi pemicu utama penurunan kinerja Bitcoin selama seminggu terakhir, yang mencapai angka 4,79% secara signifikan. Penurunan ini mencerminkan tekanan jual yang cukup tinggi di pasar aset digital saat ini.

Posisi Harga Bitcoin dan Ethereum

Bitcoin mengalami tekanan penjualan yang jelas terlihat dalam data pasar terkini. Nilai aset digital ini turun 0,35% dalam satu hari, yang kemudian berkontribusi pada penurunan performa mingguan sebesar 4,79%. Penurunan ini mengindikasikan adanya ketidakpastian di antara para investor institusi dan ritel yang memegang aset tersebut.

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Sementara itu, Ethereum menunjukkan sedikit perbaikan dengan kenaikan sebesar 0,14% dalam 24 jam terakhir. Namun, performa jangka panjang aset ini masih negatif dengan penurunan 3,52% selama seminggu. Saat ini, harga Ethereum berada di posisi US$ 2.260,73, yang setara dengan Rp 41,03 juta. Angka ini menunjukkan volatilitas yang tetap tinggi meskipun ada koreksi positif harian.

Performa Binance Coin dan XRP

Binance Coin mencatatkan penurunan yang cukup tajam dengan merosot 1,04% dalam 24 jam terakhir. Kinerja mingguan Binance Coin bahkan lebih buruk dengan penurunan 6,52%, menempatkan harga saat ini di posisi US$ 693,05. Penurunan ini sejalan dengan tren pasar yang sedang mengalami koreksi luas.

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XRP mengalami kenaikan kecil sebesar 0,33% dalam 24 jam terakhir, namun performa minggunya masih merah dengan penurunan 5,41%. Nilai XRP saat ini berada di posisi US$ 1,25. Meskipun ada koreksi jangka panjang, ada harapan kecil bahwa aset ini dapat stabilisasi di level harga saat ini.

Dampak pada Stablecoin dan Solana

Stablecoin seperti Tether (USDT) dan USDC menunjukkan stabilitas yang relatif baik. Tether menguat 0,02% dalam 24 jam terakhir dengan harga di US$ 0,9986, sementara USDC naik 0,01% dengan harga di US$ 0,9997. Performa mingguan kedua aset ini stagnan atau sedikit hijau, mengindikasikan aliran dana yang menjaga nilai aset stabil.

Solana mengalami penurunan terdalam dalam tujuh hari terakhir di jajaran kripto teratas, dengan penurunan 9,28% selama seminggu. Dalam 24 jam terakhir, harga Solana juga turun 0,73% dan berada di posisi US$ 91,72. Penurunan ini menjadi sorotan utama investor yang mencari alternatif aset dengan volatilitas lebih rendah.

Survei Sentimen Pasar Kripto

Indeks Fear and Greed saat ini berada di level 35, yang masuk dalam kategori fear atau ketakutan. Level ini menunjukkan bahwa investor sedang dalam mode defensif dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Sentimen negatif ini diperkuat oleh penurunan kapitalisasi pasar kripto global sebesar 0,02% dalam 24 jam terakhir, yang mencatatkan angka US$ 2,58 triliun atau Rp 46.827 triliun.