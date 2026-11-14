Kripto Anjlok: Bitcoin dan Ethereum Turun Tajam Sertakan Data Terbaru

Bitcoin dan Ethereum mengalami koreksi signifikan dalam seminggu terakhir. Pasar kripto global turun 3,35% dengan kapitalisasi US$ 2,3 triliun.

Nilai aset digital global mengalami tekanan jual yang signifikan dalam periode terkini, dengan Bitcoin turun 4,09 persen dalam 24 jam terakhir. Koreksi tajam ini turut mendongkrak penurunan kinerja mingguan sebesar 11,17 persen untuk mata uang kripto terbesar tersebut. Saat ini, harga Bitcoin tercatat berada di kisaran US$ 67.455, yang setara dengan Rp 1,22 miliar menggunakan kurs US$ 1=Rp 18.230. Data ini mengindikasikan adanya sentimen negatif yang cukup kuat di kalangan investor terhadap sektor aset digital.

Performa Ethereum dan Binance Coin Melemah

Ethereum juga tidak bisa menghindari dampak dari tren penurunan pasar yang sedang berlangsung saat ini. Harga aset digital kedua terbesar tersebut melemah sebesar 4,73 persen dalam 24 jam terakhir. Jika dilihat dari kinerja mingguan, harga Ethereum terpangkas lebih dalam hingga 15,24 persen. Saat artikel ini disusun, nilai Ethereum berada di posisi US$ 1.902 atau sekitar Rp 34,68 juta, mencerminkan volatilitas tinggi yang masih terjadi di pasar.

Also read Deutsche Bank Resmi Luncurkan Layanan Kustodian Kripto

Di sisi lain, Binance Coin (BNB) juga mencatatkan penurunan nilai yang cukup signifikan bagi para pemegangnya. Aset digital milik ekosistem Binance tersebut melemah 3,6 persen dalam 24 jam terakhir. Selama sepekan terakhir, harga BNB terperosok hingga 10,28 persen dan saat ini berada di posisi US$ 624. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun BNB adalah salah satu token utilitas terbesar, ia tetap sangat terpengaruh oleh kondisi makro pasar kripto secara keseluruhan.

Kinerja XRP dan Solana Tertekan Berat

XRP juga ikut merasakan dampak dari gelombang penurunan ini dengan nilai yang melemah 2,33 persen dalam 24 jam terakhir. Namun, koreksi harga yang lebih dalam terlihat dari kinerja mingguannya yang terperosok 14,62 persen. Saat ini, harga XRP berada di posisi US$ 0,9977, mendekati angka satu dolar namun masih menunjukkan tren negatif yang konsisten di pasar.

Advertisement

Solana mencatatkan penurunan terbesar di antara aset kripto populer lainnya dalam kategori ini. Harga Solana turun 5,59 persen dalam 24 jam terakhir dan melemah 16,07 persen dalam sepekan terakhir. Saat ini, harga Solana berada di posisi US$ 75,81. Angka-angka ini menegaskan bahwa aset-aset layer satu yang sebelumnya dianggap sangat tangguh kini juga mengalami koreksi harga yang berarti seiring dengan perubahan sentimen pasar.

Kapitalisasi Pasar Global Merosot 3,35 Persen

Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto global mengalami penurunan sebesar 3,35 persen dalam 24 jam terakhir. Data terkini menunjukkan bahwa total nilai pasar kripto global tercatat berada di US$ 2,3 triliun atau setara dengan Rp 41.938 triliun. Penurunan ini mencerminkan penyusutan valuasi agregat dari seluruh aset digital yang diperdagangkan di bursa-bursa kripto dunia, mengonfirmasi adanya tekanan jual yang meluas ke seluruh lini pasar.

Selain aset-aset utama tersebut, berbagai kripto lain juga terpapar oleh penurunan nilai. Zcash misalnya, mencatatkan anjlok 31,41 persen selama sepekan terakhir, yang merupakan penurunan terbesar di antara kripto lainnya dalam periode mingguan. Harga Zcash saat ini berada di posisi US$ 926,15 setelah turun 2,39 persen dalam 24 jam terakhir. Hyperliquid (HYPE) juga melemah 2,83 persen dalam sehari dan turun 11,37 persen dalam seminggu, berada di posisi US$ 70,21.

Tron (TRX) mengalami penurunan 1,22 persen dalam 24 jam terakhir dengan susut mingguan 1,97 persen, berada di US$ 0,3112. Stablecoin USDC justru mengalami perubahan kecil dengan penurunan 0,01 persen dalam 24 jam namun naik 0,01 persen dalam seminggu, berada di posisi US$ 0,9996. Setiap keputusan investasi tetap berada di tangan pembaca, dan analisis mendalam sebelum membeli atau menjual kripto sangat disarankan.