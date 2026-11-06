Kriminalisasi Terstruktur di Kampung Bahari: Penggerebekan Massal 2026

Operasi gabungan 1.800 personel di Kampung Bahari, Jakarta, Minggu 1 November 2026, mengungkap ekosistem narkoba terstruktur. Temuan mesin cetak ekstasi menandai upaya pemberantasan menyeluruh.

Operasi gabungan berskala masif yang melibatkan 1.800 personel keamanan dilakukan di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, pada Minggu (1/11/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Bismo Teguh Prakoso dan menjadi bagian dari upaya terakhir untuk memutus mata rantai perdagangan narkotika yang telah berakar kuat selama lebih dari satu dekade. Para petugas berasal dari berbagai lembaga termasuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Brimob, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, dan Badan Narkotika Nasional ( BNN).

Strategi penyergapan dirancang dengan sangat cermat untuk menghindari kebocoran informasi kepada jaringan bandar narkoba. Sekitar pukul 06.25 WIB, petugas memulai pergerakan menuju lokasi sasaran dengan menggunakan KRL dari Stasiun Tanjung Priok. Langkah ini diambil untuk menyamarkan identitas dan pergerakan aparat agar tidak diketahui oleh kelompok kriminal yang memiliki sistem pengawasan ketat di wilayah tersebut.

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Petugas menghadapi perlawanan keras berupa lemparan batu dan peledakan petasan dari lokasi operasi. Aksi provokasi tersebut diduga keras merupakan bagian dari sistem peringatan dini yang digunakan para pengedar untuk mengalihkan perhatian polisi dari titik-titik penyimpanan barang bukti utama. Meski menghadapi gangguan tersebut, tim gabungan berhasil mengamankan empat tersangka, terdiri dari tiga pengguna aktif dan satu individu yang diduga sebagai pemilik barang bukti.

Hasil penyitaan di lokasi operasi mencapai angka yang cukup besar, mencakup ratusan gram sabu-sabu, ganja, dan ribuan butir ekstasi. Selain barang haram tersebut, aparat juga menyita uang tunai dalam jumlah signifikan, senjata tajam, serta alat-isap narkotika. Temuan paling mengkhawatirkan adalah ditemukan mesin pencetak ekstasi, yang membuktikan bahwa Kampung Bahari bukan sekadar tempat distribusi, tetapi juga pusat produksi narkoba.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Bismo Teguh Prakoso menegaskan bahwa penangkapan individu di tingkat bawah tidak akan efektif tanpa pembongkaran jaringan utamanya. Ia menyatakan bahwa kepolisian akan terus memburu para bandar narkoba dan menutup lapak-lapak yang selama ini digunakan untuk transaksi maupun konsumsi narkotika di kawasan ini.

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Sejarah peredaran narkoba di Kampung Bahari bermula pada 8 November 2013. Pada saat itu, polisi mengungkap peredaran narkotika yang menyasar pekerja di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, dengan pasokan berasal dari Sumatera dan Cianjur, Jawa Barat. Pengedar yang ditangkap saat itu adalah dua warga lokal, JN (48) dan HR (31), yang menjual narkoba kepada anak buah kapal, nelayan, dan kuli angkut harian.

Penggerebekan pertama resmi terhadap kawasan ini dilakukan pada 8 November 2014. Operasi saat itu berhasil menangkap 36 orang dengan barang bukti berupa 300 gram sabu, 500 butir ekstasi, dan 2 kilogram ganja. Sejak saat itu, hampir setiap tahun dilakukan tindakan serupa, seperti pada 2015 yang menangkap 26 orang dengan sitaan 5.600 pil ekstasi, serta 2022 yang melibatkan sekitar 700 personel.

Kendala Geografis dan Sistem Peringatan Kriminal

Kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama bagi kepolisian dalam memberantas narkoba di wilayah ini. Permukiman yang sangat padat, gang-gang yang sempit, dan banyaknya jalan tikus menyulitkan aparat untuk melakukan operasi secara cepat dan efektif. Struktur bangunan yang kompleks memungkinkan para pelaku untuk berlari dan menyembunyikan diri dengan mudah.

Di samping itu, para pelaku juga memiliki sistem pengawasan canggih untuk memantau pergerakan aparat. Mereka mengawasi orang asing yang masuk ke kawasan tersebut dan memanfaatkan kamera pemantau (CCTV) untuk memantau pergerakan polisi. Petasan digunakan sebagai tanda peringatan segera ketika polisi mendekat, memungkinkan jaringan kriminal untuk mengamankan atau memusnahkan barang bukti.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar Gidion Arif Setyawan, menyatakan bahwa telah terbentuk ekosistem bisnis narkoba yang sangat terstruktur di kawasan tersebut. Sistem ini bahkan melibatkan pendatang yang sengaja menyewa tempat tinggal untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Pendekatan ini membuat jaringan menjadi semakin sulit dilacak karena melibatkan orang luar yang tidak dikenal warga lokal.

Analisis Kriminologi dan Solusi Komprehensif

Kriminolog dari Universitas Indonesia, Josias Simon dan Adrianus Eliasta Meliala, menilai bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan atau penggerebekan semata. Mereka menyoroti bahwa kemiskinan, keterbatasan pekerjaan, dan lemahnya ketahanan sosial masyarakat menjadi akar masalah yang membuat peredaran narkoba sulit diberantas secara tuntas.

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Josias Simon menekankan bahwa memperkuat ketahanan kampung adalah hal yang sangat penting untuk mencegah kawasan tersebut terus menjadi episentrum narkoba. Pendekatan keamanan fisik harus dibarengi dengan upaya sosial ekonomi yang komprehensif untuk menghilangkan motif pelaku bergabung dalam jaringan kriminal tersebut.

Adrianus Eliasta Meliala menambahkan bahwa penyediaan alternatif mata pencarian menjadi bagian penting dalam strategi pemberantasan narkoba. Pendidikan, rehabilitasi, dan sosialisasi bahaya narkoba perlu diperkuat. Ia juga menekankan pentingnya akses layanan kesehatan mental agar pengguna narkoba mendapatkan pemulihan yang tepat dan tidak kembali ke jalur kriminal.

Dampak Sosial dan Langkah Penataan Lingkungan

Pemberantasan narkoba yang dilakukan secara menyeluruh menunjukkan bahwa penangkapan pengedar kecil belum mampu menghilangkan jaringan yang sudah mengakar selama lebih dari satu dekade. Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan bahwa operasi keamanan harus diikuti dengan penataan permukiman dan perbaikan kehidupan sosial masyarakat untuk hasil yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari langkah penataan lingkungan, PT KAI membongkar bangunan liar di sepanjang rel kereta api yang diduga keras digunakan untuk transaksi dan konsumsi narkoba. Langkah ini diambil setelah penggerebekan massal 1 November 2026 untuk mempersempit ruang gerak para pengedar.

Problem sosial di kawasan tersebut juga telah menciptakan ketidakpercayaan di antara warga. Erin, seorang warga Kampung Bahari yang menggunakan nama samaran, mengaku bahwa banyak warga merasa resah namun takut untuk melarang atau melaporkan aktivitas ilegal di sekitar mereka. Ketakutan ini memperkuat isolasi sosial yang dialami oleh aparat hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kasus Kampung Bahari juga menyoroti sejarah panjang gangguan HAM di wilayah ini. Pada 1996, beberapa rumah warga dibongkar paksa dan sekitar 15 warga mengadu ke Komnas HAM. Kesamaan problem sosial di masa lalu dan masa kini mengindikasikan bahwa tanpa penanganan akar masalah, siklus kekerasan dan kriminalitas akan terus berulang.