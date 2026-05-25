KRI Bima Suci Tiba di Shanghai dalam Pelayaran Muhibah Diplomasi

Kapal latih TNI Angkatan Laut KRI Bima Suci tiba di Shanghai, China, dalam pelayaran muhibah diplomasi yang membawa 79 Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-73. Kedatangan KRI Bima Suci di Shanghai menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan China.

Satuan Latihan Kartika Jala Krida (Satlat KJK) 2026 yang menggunakan KRI Bima Suci memasuki etape keenam pelayaran muhibah diplomasi di Shanghai, China. Kapal latih tiang tinggi kebanggaan TNI Angkatan Laut tersebut tiba di Dermaga Wusong Naval Base dan disambut langsung oleh Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II) Laksda TNI I Gung Putu Alit Jaya, Senin, 25 Mei 2026.

Turut hadir dalam penyambutan, di antaranya Deputy Chief of Mission KBRI Beijing Parulian George Andreas Silalahi, Atase Pertahanan RI di China Laksma TNI Sumartono, Deputy Chief of Staff Colonel Yang Ye, Asisten Operasi Pangkoarmada II Kolonel Laut (P) I Gede Putu Iwan, serta Paban VI Binkuat Sopsal Kolonel Laut (P) Awang Bawono. KRI Bima Suci dipimpin oleh Komandan KRI Letkol Laut (P) Sugeng Hariyanto, S.E. , M.Tr. Opsla.

, dengan Perwira Pelaksana Latihan Letkol Laut (P) Priyono, M.Tr. Opsla. Kapal tersebut membawa 79 Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-73 dalam pelayaran latihan dan diplomasi internasional. Kedatangan KRI Bima Suci di Shanghai menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan China, khususnya di bidang maritim dan kerja sama antar-angkatan laut.

Selama empat hari sandar, Satgas KJK 2026 akan melaksanakan sejumlah kegiatan diplomasi dan kebudayaan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Courtesy Call kepada Commander Wusong Naval Base, Deck Reception di geladak KRI Bima Suci, Mutual Visit, serta penampilan Genderang Suling Jala Gita Taruna AAL di kawasan Monumen Shanghai People’s Heroes.

Melalui misi yang dikenal sebagai Diplomasi Duta Bangsa, para Taruna AAL tidak hanya melaksanakan latihan pelayaran, tetapi juga berperan sebagai representasi generasi muda TNI AL dalam mempererat persahabatan dan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat yang disinggahi





