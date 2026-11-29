Kredit Pintar meluncurkan survei di BFN 2026. Hasilnya, lebih dari separuh responden bersikap netral terhadap pinjaman daring. Edukasi keuangan jadi prioritas utama.

Kredit Pintar berpartisipasi aktif dalam Bulan Fintech Nasional 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH. Platform pinjaman daring ini meluncurkan kampanye #TemanAturUang guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebelum memanfaatkan layanan keuangan digital. Acara ini menjadi bagian integral dari rangkaian kegiatan BFN Fest 2026 yang resmi berlangsung pada tanggal 26 hingga 27 November 2026. Lokasi pelaksanaan kegiatan utama difokuskan di Balai Kartini, Jakarta.

Mekanisme Edukasi Keuangan Digital

Sebagai bagian dari komitmen edukasi, Kredit Pintar menyelenggarakan survei khusus dengan judul Persepsi dan Perilaku Konsumen terhadap Pinjaman Daring. Survei ini berhasil mengumpulkan data dari 474 responden yang merupakan pengunjung aktif BFN Fest 2026. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memetakan tingkat pemahaman dan pertimbangan masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman daring. Proses pengumpulan data ini membantu platform memahami kebutuhan edukasi yang relevan bagi konsumen.

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Posisi Pemimpin dan Data Survei

Puji Sukaryadi, Head of Brand & Communications Kredit Pintar, menjelaskan bahwa hasil survei mencakup responden dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Temuan ini memberikan gambaran jelas mengenai persepsi publik terhadap layanan keuangan digital. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 51,39 persen responden memiliki persepsi netral terhadap pinjaman daring. Angka ini menunjukkan adanya ruang luas untuk penguatan edukasi manfaat dan risiko layanan digital.

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Dampak Nyata Bagi Konsumen

Lebih lanjut, survei mengungkap bahwa 31,05 persen responden menyatakan akan memperhitungkan kemampuan bayar sebelum mengajukan pinjaman. Hal ini menjadi masukan penting bagi Kredit Pintar untuk memperkuat program edukasi keuangan. Platform berkomitmen terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Langkah ini diambil untuk memastikan konsumen menggunakan layanan pinjaman secara bijak dan aman.