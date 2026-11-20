Pilot drone bernama Colin meminta maaf setelah merekam sesi latihan Mauricio Pochettino di Carrington. Klub melarang drone dan siap menuntut.

Seorang kreator konten YouTube bernama Colin telah mengajukan permintaan maaf secara publik setelah menggunakan drone untuk merekam sesi latihan tertutup Manchester United di kompleks Carrington. Tindakan ini dilakukan tepat ketika manajer baru Mauricio Pochettino sedang mempersiapkan skuadnya untuk menghadapi Liverpool dalam laga Premier League yang krusial.

Kronologi Insiden Drone di Carrington

Rekaman sekitar 12 menit yang muncul di kanal YouTube CC OVERVIEW pada Kamis di Carrington ini menyebar dengan cepat di media sosial dan mendapatkan jutaan tayangan dalam waktu singkat. Pemicu krisis ini adalah munculnya video ilegal tersebut yang menunjukkan aktivitas para pemain sebelum pertandingan melawan Liverpool.

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Pada Jumat, akun tersebut menghapus videonya dan menerbitkan pernyataan panjang yang mengakui bahwa tindakannya merekam skuad Manchester United adalah 'tidak etis'. Pilot drone ini menjelaskan bahwa kesalahan penilaian besar terjadi karena ia berpikir sesi tersebut baru dimulai.

Ia mengklaim sempat mengira yang terlihat hanyalah pemanasan awal yang dianggapnya tidak akan menimbulkan masalah bagi tim. Selain itu, Colin menyatakan bahwa dirinya keliru mengira pers diizinkan hadir di area tersebut selama sesi latihan berlangsung.

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Pertahanan Legal vs Larangan Klub

Sebelum menghapus konten, kreator tersebut awalnya membela penerbangannya dengan berargumen bahwa wilayah udara di atas Carrington tidak dibatasi dan siapa pun bebas melintasinya. Ia juga menekankan bahwa drone-nya selalu berada dalam jangkauan pandangan mata.

Dalam posennya, Colin menegaskan bahwa drone tidak pernah terbang di atas siapa pun atau bahkan mendekati pemain. Ia menyatakan bahwa penerbangan itu sepenuhnya legal menurut aturan Civil Aviation Authority (CAA) yang mengatur penggunaan drone komersial dan hobi.

Namun, Manchester United memberlakukan larangan ketat yang sangat tegas terhadap segala jenis pesawat tanpa awak di kompleks latihannya. Papan peringatan di sekeliling kompleks Carrington secara eksplisit menyatakan bahwa siapa pun yang kedapatan mengoperasikan drone akan dilaporkan untuk dituntut.

Berita tersebut juga menegaskan bahwa ancaman hukum tidak hanya berhenti pada laporan polisi, tetapi pelaku juga dapat menghadapi gugatan perdata dari manajemen klub. Larangan ini berlaku mutlak untuk melindungi kerahasiaan taktik dan integritas tim.

Posisi Mauricio Pochettino dan Liverpool

Keberadaan Colin secara langsung ditujukan kepada klub Manchester United, manajer Mauricio Pochettino, dan para pemain. Ia juga meminta maaf secara khusus kepada Liverpool Football Club dan menyebut bahwa klub lain tidak terlibat dalam keputusan perekaman di Carrington kemarin.

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Mauricio Pochettino datang pekan ini dari tim nasional AS untuk menggantikan posisi Michael Carrick yang baru-baru ini dipecat. Posisi sebagai pelatih kepala membawa tanggung jawab besar mengingat performa tim yang sedang menurun drastis di musim ini.

Pochettino menghadapi tantangan besar karena memiliki sedikit waktu untuk bersiap sebelum bertandang ke Anfield pada hari Minggu. Tim United saat ini terpuruk di peringkat ke-18 Premier League dengan catatan hanya meraih satu kemenangan dari sepuluh pertandingan pertama.

Di sisi lain, Liverpool berada di peringkat keempat klasemen dan menjadi lawan yang sangat tangguh. Ujian pertama bagi Pochettino adalah memastikan skuadnya bisa tampil optimal despite gangguan eksternal dari perekaman ilegal tersebut.

Dampak Reputasi dan Langkah Ke Depan

Colin mengakui bahwa ia telah menghabiskan empat tahun terakhir membangun kanal YouTube-nya dan memiliki reputasi baik di bidang yang ia tekuni. Kini, ia berjanji ingin kembali membangun reputasinya yang rusak akibat insiden ini.

Ia berkeinginan untuk membuat konten video yang lebih bertanggung jawab dan diterima dengan baik oleh komunitasnya di masa depan. Insiden ini menjadi pengingat penting bagi seluruh kreator konten untuk mematuhi batasan etika di sekitar acara olahraga tertutup.